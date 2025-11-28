En medio de las sorpresas en el mundo del espectáculo, el ‘Desafío’ volvió a poner en suspenso a sus seguidores por un anuncio que hizo Andrea Serna, en el video de avance del capítulo 102 de la edición de 2025.

“Tenemos algo de carácter urgente”, afirmó la conductora del programa de competencias físicas de Caracol Televisión, que le secundó esa tensión durante el adelanto del viernes 28 de noviembre de 2025.

De hecho, el aviso promocional indicó que “este capítulo no será como ningún otro”, al sumarle imágenes de desconcierto de los participantes sobre la situación que viene en esta temporada.

“El juego podría cambiar en un segundo”, señaló el mencionado canal sobre las incidencias, acerca de las que han salido a flote algunas especulaciones debido a las situaciones que se han presentado.

¿Quién quedó eliminado del ‘Desafío’ hoy, viernes 28 de noviembre?

Pedro quedaría eliminado del ‘Desafío’ debido a la lesión de Lina, su compañera en el actual formato, por lo que las pruebas de eliminación no se llevarían a cabo, según imágenes del avance.

De hecho, el creador de contenido Fabián Contreras indicó desde su cuenta de Instagram algunos detalles que sirven para llegar a esa conclusión sobre el participante que sale entre los hombres.

Uno de los puntos fue que en las imágenes es posible observar primero a Julio con el chaleco de sentenciado, que es representativo para quienes deben competir en la prueba de eliminación.

Sin embargo, en otro momento del avance, el mismo integrante de Gamma está sin ese elemento, pues solo lleva un saco y no es evidente que se abulte debido a la prenda peculiarmente grande.

Otro aspecto es que en ninguno de los momentos aparecen de noche, que es cuando se suelen llevar a cabo las eliminaciones. De hecho, están en las gradas y sería el lugar donde se ratifique la información sobre la salida de Pedro junto a Lina.

Cabe recordar que esta etapa, si uno de los concursante de una dupla se va por lesión, su compañero le sigue los pasos afuera del ‘reality’.

¿Qué le pasó a Lina en el ‘Desafío’ de 2025?

Lina vivió una revisión médica en el ‘Desafío’ luego de que tuvo un problema con su hombro izquierdo, que se desencajonó durante una de las competencias que llevó a cabo con el equipo Neos.

Eso se presentó durante la prueba del ‘Box Blanco’ emitida el miércoles 26 de noviembre de 2025, lo que la obligó a abandonar ese reto en medio de la impotencia y el dolor.

La competencia tuvo que ser interrumpida para atenderla. Los paramédicos acudieron para estabilizar su hombro; aunque inicialmente esto pareció funcionar, apenas un par de minutos después, al estirar el brazo, reapareció la dislocación, lo que provocó un fuerte grito de dolor.

Ese incidente dejó en suspenso su continuidad en el programa, pues una lesión de ese tipo puede significar su eliminación, dependiendo del diagnóstico médico.

Más allá del tema físico, Lina protagonizó un momento emocional en el que prometió a su compañero de equipo Pedro que, si salían del ‘Desafío’, ella le regalaría un curso de inglés para que él cumpliera sus sueños, un gesto que conmovió a muchos televidentes y fortaleció su vínculo dentro del equipo Neos.

Lina es una de las participantes de ‘Desafío’, tiene 24 años y proviene de Caucasia (Antioquia). Su perfil destaca por ser deportista integral: desde niña practica disciplinas como voleibol, natación, fútbol y atletismo, lo que le aporta versatilidad para afrontar los retos físicos del ‘reality’.

Su ingreso causó expectativa ya que este equipo fue presentado como una nueva escuadra con posibilidades de competir por el premio mayor, luego de su integración en la jornada de renovaciones del programa. No obstante, la mencionada lesión se convirtió en un obstáculo que sería imposible de superar en medio del formato actual.

