Michelle Rouillard no solo vivió una intensa experiencia culinaria durante su paso por ‘Masterchef Celebrity Colombia’, también encontró un giro inesperado en su vida personal: el amor.

La actriz y exreina confirmó a este medio que durante la competencia inició una relación con el chef Jacobo Bonilla, quien hacía parte del equipo de entrenamiento gastronómico que apoyaba a los participantes en su proceso.

Aunque ya se conocían de antes, fue entre fogones, recetas desafiantes y jornadas extenuantes donde la conexión entre ambos empezó a crecer hasta convertirse en algo más profundo.

Michelle recuerda que, desde el inicio del programa, Jacobo era reconocido dentro de la producción por su talento en la cocina y por el nivel de exigencia con los concursantes. Los profesores de ‘Masterchef‘ solían decir en tono de broma —pero también con un guiño de verdad— que “había que ganarle a Jacobo”, porque siempre entrenaba a los participantes que llegaban lejos en la competencia.

“Él siempre saca a los ganadores”, le repetían. Y aunque ella nunca llegó a ganarle en los retos imaginarios que se montaban durante las prácticas, sí terminó ganándose su corazón.

“Dentro de la competencia me enamoré. Ahora mi pareja es chef”, confesó Michelle entre risas. Aunque reconoce que aún siente que no sabe nada de cocina frente a él, asegura que ha sido una experiencia enriquecedora

“Es rico porque estoy aprendiendo, y ‘Masterchef‘ me abrió la puerta para muchas cosas”, agregó.

Lo curioso es que, pese a que Jacobo trabajaba como entrenador dentro del proceso, no pudo ayudarla directamente durante el programa. “Yo hubiera querido que me ayudara con las clases, pero no se podía. Además, siempre nos decían que había que ganarle a Jacobo. Él era la referencia.”

Cuando la competencia terminó, la chispa que había quedado entre ellos se convirtió en una relación real. “Se acabó ‘Masterchef’ y empezamos a salir, y aquí estamos”, contó la también empresaria a Pulzo. Hoy, ambos disfrutan de una relación estable, bonita y llena de proyectos que los ilusionan, especialmente uno que ya empieza a tomar forma: la apertura de un restaurante en Bogotá.

Michelle asegura que este nuevo sueño conjunto nace de las conversaciones que inevitablemente surgieron entre recetas, sabores y experiencias compartidas en la cocina.

“Tenemos un plan de restaurante en Bogotá. Empezamos con una idea de comida clásica internacional, rica, de varios países, algo que haga sentir bien a quien vaya”, explicó.

Aunque se declara aprendiz absoluta frente a un chef profesional, también afirma que tiene una visión clara de lo que quiere construir en este nuevo proyecto gastronómico.

Para ella, este restaurante será la oportunidad perfecta para unir su creatividad, su sensibilidad y lo aprendido durante su paso por el ‘reality’, mientras trabaja de la mano de quien se ha convertido en su compañero de vida. “Vamos viendo”, dijo, sin ocultar su entusiasmo. “Mi proyecto es el restaurante, y estoy feliz de trabajarlo junto a él. Después de ‘Masterchef‘, me siento súper ganadora”.

Así, lo que comenzó como una aventura televisiva terminó convirtiéndose en un capítulo lleno de amor, crecimiento personal y nuevos sueños por alcanzar. Michelle Rouillard no solo salió del ‘reality’ con nuevas habilidades culinarias, sino también con una historia que sigue cocinándose fuera de cámaras.

