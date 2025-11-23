Lejos de polémicas en el mundo del entretenimiento, Martha Isabel Bolaños sorprendió con el que podría ser su nuevo novio, con quien fue captada en video durante un evento público.

El concierto de Marc Anthony fue la oportunidad para que Martha Isabel Bolaños apareciera junto a un hombre, con el que tuvo varios gestos que parecen reveladores sobre el vínculo.

“Mona, hermosa y acompañada”, afirmó Frank Solano sobre la actriz vallecaucana en ‘La red’, durante la emisión del sábado 22 de noviembre de 2025, donde salió a flote ese particular momento.

La posibilidad de que el acompañante sea el nuevo novio de Martha Isabel Bolaños se abrió porque las imágenes mostraron a la pareja agarrada de la mano y con mucha cercanía, poco habitual entre amigos.

“Como que dejó la soltería que, recordemos, meses atrás nos había comentado en una entrevista”, aseguró Solano, al recordar que Bolaños contó en abril de 2025 que terminó una relación que duró 7 meses y que mantuvo en discreción.

Precisamente, por eso no pasó desapercibida esta escena en la que hubo abrazos, besos en el cuello y luego uno en la boca, lo que provocó que en ‘La red’ afirmaran que el tema estaba “consumado”, en referencia al vínculo.

Cabe remarcar que la exparticipante de ‘Masterchef’ y de ‘La casa de los famosos’ todavía no ha hablado acerca de un eventual noviazgo, de un hombre cuya identidad también es un misterio por ahora.

¿Cuántos años tiene Martha Isabel Bolaños?

Martha Isabel Bolaños nació el 28 de diciembre de 1973, por lo que, a la fecha de hoy (noviembre de 2025), tiene 51 años

Martha Isabel ha sido una figura constante en la televisión colombiana desde hace décadas, tanto por su trabajo como actriz en producciones como Yo soy Betty, la fea como por su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, ‘Masterchef’ y ‘Desafío’.

Su primera aparición televisiva fue en 1997, en la telenovela ‘Tiempos difíciles’, poco antes de que hiciera el reconocido personaje de la Jenny ‘Pupuchurra’ que la catapultó en su carrera y uno de los personajes más recordados de la producción en ‘Betty’.

Además de su trabajo en televisión, Martha Isabel ha participado en otros formatos como el teatro y el cine, lo que demuestra la versatilidad de su carrera. En su biografía también se menciona que estudió actuación gracias a una beca que le ofreció Jairo Varela tras haber sido reina de belleza a los 17 años.

Recientemente ha incursionado en la música electrónica bajo el nombre artístico DJ Mar.

¿Cuántos hijos tiene Martha Isabel Bolaños?

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños no tiene hijos. Ella misma ha dicho públicamente que no desea ser madre.

Bolaños manifestó que no tiene “hijos por decisión propia” y aseguró sentirse feliz con esa elección. Esta postura ha sido coherente a lo largo de varios años en su vida pública.

Además, en otra ocasión reveló que su libertad personal ha sido prioritaria para ella: “Mi libertad, no la puedo negociar”, dijo, refiriéndose a por qué no ha querido ser madre.

En su participación en ‘Masterchef Celebrity Colombia’, también aludió a lo frágil que le parece la infancia, pero reafirmó que su decisión de no convertirse en mamá es firme en medio de su carrera profesional.

Replicada por el portal Actualidad Colombia, Bolaños contó en ‘La casa de los famosos’ que tuvo un embarazo en el pasado, pero que perdió al bebé en las primeras semanas, lo cual fue doloroso para ella. Según sus propias palabras, eso le confirmó aún más que la maternidad no era algo que estuviera dispuesta a sacrificar por su libertad personal.

