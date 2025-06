Martha Isabel Bolaños, reconocida por su participación en telenovelas y ‘realities’ colombianos, vivió una de las experiencias más duras de su vida cuando un incendio arrasó con su hogar. Aunque para muchos es sinónimo de alegría, entrega y talento, detrás de su carrera también se esconde una historia de pérdida, lucha y renacimiento.

(Vea tambien: Martha Isabel Bolaños rompe el silencio: dijo cuál fue el ‘reality’ que más la hizo llorar)

Todo ocurrió en medio de una etapa complicada, cuando enfrentaba dificultades económicas y personales. Como actriz, había salido a presentar un ‘casting’ en Bogotá, sin imaginar que ese día su vida daría un giro radical. “Dejé una veladora encendida en mi casa para pedir por una intención laboral. El fuego alcanzó un celofán, y todo se prendió”, relató para el nuevo espacio de ‘Buen día, Colombia’. Se trataba de un pequeño apartaestudio de 37 metros cuadrados, que en minutos fue consumido por las llamas.

Al regresar a casa, Martha encontró un panorama devastador. “Cuando llegué, vi todo negro. Dije: esto no me puede estar pasando”, recordó con dolor en la sección ‘En la vida de’. La emergencia obligó a evacuar todo el edificio y los bomberos intervinieron para controlar la situación. Pero ya era demasiado tarde: su espacio, sus pertenencias, sus recuerdos… todo se había ido.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

“Solo me quedó un jean negro, el que llevaba para todos los ‘casting’”, confesó. Con esa prenda, sin un peso en el bolsillo y sin saber qué hacer, comprendió que debía empezar desde cero una vez más.

Y como si el golpe no fuera suficiente, recibió otra mala noticia. Las autoridades le informaron que debía desalojar el apartamento y regresar en 15 días. “Cuando volví, todo estaba cambiado. Allí dije: ‘otra vez volver a comenzar’”, narró con fortaleza.

Este episodio no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que también reforzó su carácter. Martha Isabel entendió que las tragedias pueden ser también el punto de partida para reinventarse. “No fue fácil, pero aprendí a ver la vida con otra perspectiva. A valorar lo esencial, lo intangible. Me di cuenta de que no todo está perdido mientras uno tenga ganas de seguir”.

Hoy en día, Bolaños sigue adelante con una actitud firme, con los pies en la tierra y el corazón abierto a nuevas oportunidades. Su testimonio es inspiración para quienes han perdido todo y buscan una señal para volver a empezar.

¿Qué hace Martha Isabel Bolaños?

Bolaños continúa activa en el mundo del entretenimiento colombiano. Además de su reconocida carrera como actriz de televisión —con papeles icónicos como ‘la Pupuchurra‘ en ‘Yo soy Betty, la fea’—, recientemente participó en ‘La casa de los famosos Colombia‘, donde volvió a conectar con el público a través de su autenticidad y carisma.

Martha Isabel Bolaños no solo brilla como actriz, también ha encontrado una nueva pasión en la música. Actualmente, se desempeña como DJ y hace toques privados en diferentes ciudades del país, animando fiestas y eventos especiales donde es solicitada por su carisma y energía. Lejos de quedarse quieta, la caleña sigue explorando nuevas facetas artísticas mientras continúa presentando castings para producciones nacionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martha Isabel Bolaños (@marthaisabelii)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.