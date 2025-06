Durante su más reciente visita a Bogotá, la presentadora y empresaria Sara Uribe fue entrevistada en el programa ‘El klub‘, del la emusora La Kalle, donde compartió detalles sobre su vida personal, su faceta como madre y el vínculo actual que mantiene con Fredy Guarín, exfutbolista de la Selección Colombia y padre de su hijo Jacobo.

Uribe, quien reside actualmente en Medellín, se desplazó a la capital para promocionar su línea de productos para el cuidado de la piel, llamada Poderosa, una marca que, según ella, está inspirada en el empoderamiento femenino. Sin embargo, más allá de los temas comerciales, la conversación tomó un rumbo íntimo cuando los presentadores le preguntaron por Jacobo y su relación con su padre.

¿Cómo es la relación de Fredy Guarín y su hijo?

Ante la pregunta de si Jacobo ve a Fredy Guarín, Sara respondió con claridad: “Sí, claro. Él lo ha acompañado en su proceso”. De manera serena y sincera, aseguró que el niño mantiene contacto con su papá y que ambos padres están comprometidos con el bienestar del pequeño.

Cuando le consultaron si Jacobo tiene intenciones de seguir los pasos de su padre en el mundo del fútbol, la respuesta de Sara fue honesta y sin presiones:

“Él entrena por deporte, pero no lo ve como futbolista. Me dijo que no quiere serlo”, comentó. Para la empresaria, lo importante es que su hijo disfrute lo que hace y crezca con libertad para tomar sus propias decisiones.

Uribe también aclaró que no pasaron juntos el Día del Padre, pero eso no significa que no exista comunicación. “Nos hablamos todos los días por nuestro hijo. Lo veo feliz y es una persona que ha entregado disposición para hacer un cambio, se le nota renovado”, aseguró. Además, dijo alegrarse de que Guarín haya encontrado a alguien que lo acompañe en este proceso de transformación: “Solo me importa que cumpla su función como papá. Que esté entregado a su rol y que lo disfrute”.

Con una actitud madura y respetuosa, Sara dejó ver que su prioridad es el bienestar de Jacobo y que, más allá de las diferencias del pasado, celebra que el exfutbolista esté en una nueva etapa. “Lo importante es no quedarse donde uno no quiere estar, ni donde no lo hacen feliz. Si estaba pasando por un proceso difícil y ahora está en otro, pues qué nota. Ojalá pueda revivir muchas cosas bonitas. Él es un crack en la cancha, y qué bueno que pueda hacer lo que le gusta y ser un buen papá”.

El proceso de Fredy Guarín: una lucha contra el alcohol

Fredy Guarín ha atravesado momentos complejos a nivel personal. En una entrevista para el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, el exjugador confesó haber enfrentado una dura batalla contra el alcoholismo, la cual afectó profundamente su vida familiar y profesional. “Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida. Sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar”, admitió con franqueza.

Su problema con el alcohol, según él mismo relató, se agravó durante su paso por el fútbol chino. “En China sí supe lo que era el alcohol de verdad. Desde el primer día que llegué, me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para entrenar y después del entreno, alcohol”, confesó. Esta etapa lo llevó a perder el rumbo tanto en lo deportivo como en lo personal: “Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol. Ya sentía que no había límites”.

Hoy, Fredy Guarín trabaja en su recuperación y en reconstruir los lazos que perdió. Sara Uribe reconoce ese esfuerzo y, aunque su relación de pareja quedó atrás, destaca la importancia de que Jacobo tenga un padre presente y comprometido.

