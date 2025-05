“Yo hacía fuerza, decía: ¡ay, ya no más!, y no podía gritar porque me estaban grabando”, narró. A esto se sumó una complicación inesperada: Jacobo era un bebé grande y venía enredado en el cordón umbilical. Mientras la angustia crecía en la sala, su exsuegra se aferró a la fe y comenzó a orar, según relató la propia Sara. Finalmente, y pese al temor y la incertidumbre, Jacobo nació sano y llorando con fuerza, lo que trajo alivio a todos los presentes.

“Cuando el niño salió llorando, yo dije: ‘mamá, me voy es a morir’. Sentía que ya no valía nada”, expresó la presentadora. Y añadió con sinceridad: “Para mí no fue ese momento de amor a primera vista, como muchas mujeres cuentan. Fue un dolor tan bravo que no me permitió conectar en ese instante con lo que había pasado. Fue el dolor más bonito de mi vida, pero también el más duro. Es un recuerdo que llevaré siempre, aunque no me gustaría volver a vivirlo”.