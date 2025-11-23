La desaparición de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, dejó desde el primer momento más preguntas que respuestas. Pero en las últimas horas, al confirmarse oficialmente la identidad del segundo joven que lo acompañaba, la incertidumbre creció todavía más: nadie sabe quién los secuestró realmente, y las versiones alrededor de los presuntos responsables siguen siendo contradictorias.

El segundo joven fue identificado como Nicolás Pantoja, tour mánager de Miguel y uno de sus amigos más cercanos. La confirmación la hizo pública Jairo Maturana, mánager oficial de Giovanny Ayala, quien publicó en Instagram una fotografía de ambos acompañada del mensaje: “La esperanza no se paga. Dos vidas, dos familias, un mismo clamor: libertad ya”.

Pantoja, según su propio perfil en redes, es estudiante de derecho, aficionado a los caballos, la música popular y los negocios inmobiliarios. Sus publicaciones demuestran una relación estrecha con Miguel, con quien compartía presentaciones, viajes y proyectos.

¿Quién secuestró al hijo de Giovanny Ayala?

El secuestro ocurrió el 18 de noviembre, cuando los jóvenes viajaban desde El Tambo hacia el aeropuerto de Palmira. Habían tomado un vehículo por una plataforma digital después de una presentación musical.

En el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), fueron interceptados por delincuentes armados que se movilizaban en dos camionetas y una motocicleta. Según la Policía, los agresores se identificaron como integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, la única organización señalada por las autoridades fue precisamente la que salió a negar cualquier relación. Un video de un minuto, difundido el 21 de noviembre, muestra a un hombre que dice ser vocero del frente Jaime Martínez asegurando: “No tenemos ninguna relación con el secuestro del cantante Miguel Ayala y su acompañante. Rechazamos los señalamientos que nos vinculan con el secuestro del joven artista”.

Con la negación de este grupo, la pregunta clave quedó en el aire: ¿quién secuestró a Miguel Ayala y a Nicolás Pantoja?

Por ahora, ninguna otra organización armada se ha atribuido el hecho, y tampoco se conocen pruebas que orienten la investigación hacia otro grupo criminal.

Aunque el frente Jaime Martínez figuraba inicialmente como principal sospechoso, la versión del grupo abre un vacío profundo: no existe una línea sólida que esclarezca quién perpetró el secuestro.

Las autoridades no han respondido al video, no han descartado ninguna hipótesis y tampoco han informado sobre nuevas pistas.

Mientras tanto, la incertidumbre crece.

Cómo fue el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Yesid Bello Cubides, los secuestradores obligaron al conductor a desviarse hacia la zona rural de Las Tres Margaritas, en Cajibío. Allí se perdió todo rastro de los jóvenes.

La Policía activó al Gaula, revisó cámaras y adelanta verificaciones técnicas en la zona, pero hasta ahora no hay rastro de su paradero.

¿Qué dice Giovanny Ayala del secuestro de su hijo?

Giovanny Ayala se pronunció con un mensaje cargado de angustia y súplica:

“[Miguel] es un muchacho de 21 años con sueños. No es rebelde, es un joven lleno de sueños junto a Nicolás. Caen en manos de una gente que les pido, por favor, que ellos no están en esta guerra”.

El artista también pidió al presidente Gustavo Petro reforzar la búsqueda. Las familias de ambos secuestrados convocaron a una eucaristía en Villavicencio y pidieron asistir con camisa blanca y una vela: “para iluminar el camino de ellos”.

