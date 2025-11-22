Giovanny Ayala, en medio del secuestro de su hijo, sorprendió con un nuevo mensaje, que en esta ocasión incluyó al mandatario Gustavo Petro como parte del llamado para solventar esa dura situación.

Sigue a PULZO en Discover

Video de Giovanny Ayala con ayuda a Gustavo Petro por secuestro de su hijo

El veterano cantante de música popular apareció desde su cuenta personal de Instagram en un video, al borde del llanto, en el que hizo un pedido por la integridad de su hijo.

“Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, no es rebelde, es un niño que estaba junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7, y cae en manos de una gente que les pido por favor no estallen esta guerra, le pido a Dios que les afloje su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de su pasión por la música a municipios, en algunos casos, con orden público que están en la violencia”, afirmó en la primera parte del mensaje.

El hijo del artista y su mánager fueron interceptados en la noche del martes 18 de noviembre por hombres armados en la vía Panamericana, específicamente en el sector de Piendamó, entre Popayán y Cali. Ambos regresaban de una presentación musical.

“Ellos se meten en un territorio que, por la ingenuidad de ellos caen en las manos de estas personas. Les pido por favor que guarden su integridad, su vida, que le respeten”, indicó.

De hecho, así como Ayala enfrentó a una emisora que puso en duda el secuestro, ahora se plantó frente al caso que lo tiene en vilo a él y a su familia desde hace varios días.

“A los medios de comunicación, prudencia, por favor. Mucha prudencia, por favor. Esto no son memes, esto es la vida real, hoy me pasó a mí, mañana les puede pasar, Dios no quiera, a ustedes. Les pido una oración por mi hijo para un pronto regreso a casa, su madre está destrozada, la familia, sus hermanos y hermanas. Pronto regreso, Miguel”, aseguró.

Precisamente, el cantante por eso dirigió el final del mensaje para Gustavo Petro, a quien le solicitó apoyo para lograr el regreso a la libertad de Miguel Ayala en Cauca.

“No solamente con el caso de mi hijo sino a todos los que están secuestrados, pero por favor como padre le pido al señor presidente que desplace todo su equipo del Gaula, la Policía, Sijín, por favor, para el pronto regreso de mi hijo”, sentenció.

¿Quién secuestró al hijo de Giovanny Ayala?

Las disidencias de las Farc negaron el secuestro del hijo de Giovanny Ayala o cualquier clase de vínculos y, por ahora, ningún grupo delincuencial se ha atribuido el rapto del joven Miguel Ayala.

Las autoridades atribuyeron en principio el delito al Frente Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc, luego de que un grupo armado interceptó al cantante y a su mánager en la vía Panamericana, en un sector del Cauca, y los llevó con rumbo desconocido.

El reporte policial mencionó que la zona donde ocurrió el rapto (la vereda ‘El Túnel’, en el municipio de Cajibío) está bajo influencia de estructuras ilegales como el frente Jaime Martínez y el frente Dagoberto Ramos. También se ha dicho que las autoridades activaron al grupo Gaula para la investigación y búsqueda.

La familia, mientras tanto, ha pedido discreción y ha activado a las autoridades competentes para su búsqueda.

¿Cuántos hijos tiene Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala tiene seis hijos, entre los que se encuentran Sebastián Ayala, quien también ha incursionado en la música, y Miguel Ángel Ayala, que participó en ‘Yo me llamo’ y fue blanco de secuestro recientemente.

Además de Sebastián y Miguel, el artista tiene otros dos varones: Junior y Luis Ángel. En cuanto a sus hijas, son Valentina, Natalia y Julieth Natalia, completando así una familia numerosa.

Ayala se ha referido con cariño a sus hijos y ha compartido algunos detalles de sus vidas, aunque mantiene un perfil bastante privado sobre su familia, que en este caso fue víctima de un duro momento.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.