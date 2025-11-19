La situación que rodea el secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, ha causado una gran polémica no solo por la gravedad del hecho, sino también por los comentarios emitidos en una conocida emisora radial.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, hombres armados que se movilizaban en un vehículo y una motocicleta interceptaron el paso del joven y del mánager del artista, obligándolos a descender y llevándoselos a la fuerza.

Minutos después, los delincuentes abandonaron el carro en el que se movilizaban. Fue el conductor del vehículo, quien logró escapar de la situación, el que finalmente dio aviso a las autoridades, permitiendo que la información llegara rápidamente a la familia del artista.

Mientras avanzaban las investigaciones y la familia intentaba procesar el angustioso momento, un fragmento de un programa radial de ‘Los Impresentables’, de la emisora Los 40 Colombia, encendió aún más la controversia.

En el clip, ‘Pipe’ Flórez, uno de los presentadores del programa, manifestó abiertamente sus dudas sobre la veracidad del secuestro y lanzó fuertes críticas contra Giovanny Ayala:

“No les creo nada. Yo a Giovanny Ayala no le creo nada desde que se puso a jugar en Colombia con el tema de la violencia, que se había prendido a puños con yo no sé quién para lanzar una canción. Hasta que las autoridades, la Policía Nacional, no dé el reporte oficial de que el man está desaparecido, yo al señor Giovanny, gran cantante, respeto su trayectoria, qué pena, no le creo nada desde que fue capaz de usar la violencia como método de publicidad”.

Sus palabras causaron indignación inmediata entre los seguidores del artista y su familia. A pesar de que otro de los locutores intervino más adelante aclarando que las autoridades ya habían confirmado el secuestro, el comentario inicial quedó registrado en el video que circuló ampliamente en redes sociales y que luego, fue eliminado.

Luego de la actualización de los hechos, ‘Pipe’ Flórez, nuevamente en el programa, intentó rectificar su postura diciendo: “Lo siento mucho por don Giovanny Ayala, siempre le he creído a usted. Esperamos que su hijo aparezca pronto con vida y con salud”.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El clip llegó rápidamente a manos de Giovanny Ayala, quien no dudó en responder públicamente. En los comentarios del video, el cantante expresó su molestia con contundencia:

“Me parece una falta de respeto que ustedes, con el profesionalismo que tienen, se burlen del dolor ajeno”.

Sus palabras crearon una ola de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes también criticaron el tono utilizado por los locutores.

¿Quién es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Miguel es uno de los seis hijos del cantante. Hermano de Valentina, Natalia, Sebastián, ‘Junio’ y Luis Ángel, creció rodeado de música y escenarios. Desde joven mostró interés por seguir los pasos de su padre.

Con apenas 18 años llegó a ‘Yo me llamo’ para imitar a Giovanny Ayala. Su audición se volvió viral cuando Amparo Grisales lo rechazó diciendo que “cantaba mejor que el original”, sin saber que era su hijo. Ese episodio lo motivó a seguir preparándose y, dos años después, en 2025, regresó decidido a demostrar su talento.

