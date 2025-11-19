En cuestión de horas, la vida del cantante de música popular Giovanny Ayala dio un vuelco inesperado. La angustiante noticia del secuestro de su hijo, el también artista Miguel Ayala, y de su representante.

Integrantes del Gaula Militar confirmaron el secuestro de dos personas en medio de un retén ilegal instalado en la vía Popayán–Cali, específicamente en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. Según los reportes iniciales, las víctimas serían Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante, y el representante artístico de ambos.

Los militares informaron que varias personas, armadas y movilizándose en vehículos, interceptaron a los afectados durante la noche del martes 18 de noviembre.

“Ellos cayeron en otro retén ilegal que un grupo armado al margen de la ley ejecutó en este sector de El Túnel. Lo que nos informan los testigos es que varios sujetos, portando armas de fuego y movilizándose en vehículos, interceptaron a las víctimas para después llevárselas hacia la zona rural del municipio”, señalaron las autoridades.

Video de Giovanny Ayala diciendo que no tiene plata y está apretado

En un video publicado en sus redes sociales, Ayala apareció visiblemente afectado el pasado 10 de noviembre y habló sin rodeos de su difícil situación financiera. “No es fácil lo que les voy a decir. Ando sin plata, estoy apretado, apretado… qué vergüenza con ustedes, pero tengo que sincerarme”, expresó con un tono de agotamiento.

Contó además que había hablado con un amigo, quien le sugirió buscar una solución radical a sus problemas. “Me dijo que esto tenía solo una solución y ¿saben cuál fue? Estoy vendiendo mis errores para salir de tajo de esta situación. Por ahí dicen que los errores se pagan caros y ojalá tenga resultados”, lamentó.

El artista continuó relatando la presión que vive día a día debido a las deudas y la falta de ingresos estables. “Se me apagó la luz. ¿Y ahora cómo pago el agua, el teléfono?”, añadió, evidenciando que su situación económica es más delicada de lo que muchos imaginaban. A pesar de ello, Ayala siguió firme en su compromiso con la causa animalista, aun cuando su realidad personal ya era bastante difícil.

Sin embargo, el video resultó sospechoso, luego de que se diera a conocer un indignante caso de un hombre que asesinó a un perro por haberse comido un pollo.

La noticia causó rechazo nacional, y Ayala, movido por la indignación, decidió ofrecer una recompensa de 30 millones de pesos, el pasado 7 de noviembre, para ayudar a dar con el paradero del responsable.

Ese gesto de solidaridad sorprendió a muchos de sus seguidores, especialmente porque solo unos días después el artista hizo una confesión personal que nadie esperaba: atraviesa una compleja crisis económica.

