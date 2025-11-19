En un hecho que ha conmocionado al mundo de la música popular colombiana, las autoridades del departamento del Cauca confirmaron el secuestro de Miguel Ángel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y de su mánager, según recogió La FM.

El incidente ocurrió la noche del martes 18 de noviembre, cuando ambos regresaban de una presentación y fueron interceptados por hombres armados en la vía Panamericana, específicamente en el sector de Piendamó, entre Popayán y Cali, explicó la emisora.

Según las primeras versiones entregadas por fuentes policiales y reportadas inicialmente por la mencionada cadena radial, las víctimas se desplazaban en un vehículo particular cuando fueron obligados a detenerse por un grupo de individuos que bloquearon la carretera.

Hasta el momento, no se ha reportado el hallazgo del vehículo ni se han conocido exigencias económicas o mensajes de prueba de supervivencia por parte de los captores.

El Gaula de la Policía Nacional y el Ejército ya activaron todos los protocolos de búsqueda y rescate, incluyendo el despliegue de unidades antiterrorismo y el cierre temporal de corredores viales en el norte del Cauca.

Las autoridades no han atribuido oficialmente el secuestro a ningún grupo armado específico, pero el modus operandi coincide con acciones de las disidencias de las Farc que delinquen en esa zona.

¿Quién es Miguel Ayala, el hijo secuestrado del cantante Giovanny Ayala?

Miguel Ayala es el hijo menor del icónico intérprete de música popular Giovanny Ayala, famoso por éxitos como ‘De rodillas te pido’, ‘Se la robé y me la robaron’ y ‘A chillar a otra parte’.

En 2023, con apenas 18 años, participó en el programa ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión imitando precisamente a Giovanny Ayala, causando sorpresa entre los jurados cuando reveló su parentesco.

Aunque no avanzó mucho en la competencia –Amparo Grisales llegó a decir que “cantaba mejor que el original” sin saber que era su hijo–, la aparición lo posicionó como una promesa de la música popular.

En enero de 2025 volvió a intentarlo en la nueva temporada del ‘reality’, demostrando que heredó no solo el timbre de voz y el carisma escénico de su padre, sino también esa pasión por el género que mezcla rancheras mexicanas con toques llaneros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Ayala (@miguelayala_oficial)

