El fenómeno alternativo global LOSERVILLE se acerca a Bogotá con más fuerza que nunca. Este 5 de diciembre, el Coliseo Medplus será escenario de una experiencia sonora que unirá generaciones en una noche de energía cruda, nostalgia y poder. Y para elevar aún más la intensidad, Bullet For My Valentine, una de las bandas más icónicas del metal moderno, se suma al cartel oficial junto a Limp Bizkit, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff.

Con una puesta en escena de gran formato y visuales inmersivos, LOSERVILLE promete una catarsis colectiva donde la emoción se vuelve rito.

Limp Bizkit reúne a una generación que creció entre guitarras distorsionadas, sentimientos intensos y una necesidad urgente de pertenecer. Con la llegada de Bullet For My Valentine, el cartel consolida un homenaje vivo a la fuerza del rock, el metal y el nu metal que marcaron a toda una era.

Más que un concierto, LOSERVILLE es una declaración.

Un lugar donde cada riff, grito y salto recuerdan por qué seguimos aquí, con el corazón latiendo al ritmo de la música que nos formó.

SI ESTA MÚSICA ALGUNA VEZ TE SALVÓ, TE SOSTUVO O TE DIO IDENTIDAD, ESTA NOCHE ES TUYA.

Temas de Limp Bizkit como “Break Stuff”, “Nookie”, “My Way” y “Rollin’” no son solo éxitos: son cápsulas de memoria, piezas musicales donde la rabia, el caos y la vulnerabilidad se entrelazan con ritmos agresivos, riffs demoledores y coros para cantar a pulmón.

“Break Stuff” , lanzada en 1999 como parte del álbum Significant Other , se convirtió en un himno de frustración contenida: ese día en que te levantas sintiendo que todo va mal, qué quieres romper algo solo para liberar lo que hay dentro.

Mientras tanto, “ Nookie ” retrata traición , confusión amorosa y el sentimiento de culpa mezclado con deseo, lo que le dio una fuerza de identificación enorme para jóvenes que, por primera vez, se sintieron heridos pero dueños de su rabia.

“ My Way ”, con su mensaje de hacer las cosas a tu manera, resonó con quienes crecieron sintiéndose incomprendidos , queriendo romper expectativas y ser auténticos .

Para quienes en Colombia vivieron sus primeros conciertos, sus primeros amores o sus crisis adolescentes, esas canciones fueron banda sonora de radio en emisoras que sonaban a todo volumen, de televisión por cable, de cintas grabadas y de aquellos que descubrieron música pirateada o bajada en mp3. Esa experiencia crea un vínculo emocional fuerte: cada riff agresivo, cada breakdown, cada grito de Fred Durst, actúa hoy como puente hacia el pasado, hacía un momento de intensidad pura, de rebeldía y evasión.

Cuando Limp Bizkit entre al escenario de El Coliseo MedPlus este 5 de diciembre en LOSERVILLE, no solo traerá sonido su pesado y presencia de banda: traerá la posibilidad de revivir lo que se sentía al tener 16, 17, 18 años creyendo que el mundo estaba contra ti, sintiendo que solo la música te entendía.

BOLETERÍA Y DETALLES

🎟 Tickets disponibles en www.taquillalive.com

👥 Edad mínima: 18 años (con zona especial para menores).

LOSERVILLE ES EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS QUE SE NIEGAN A OLVIDAR QUE EL RUIDO TAMBIÉN PUEDE SER HOGAR.

Con Bogotá como escenario, esta cita será un abrazo colectivo para quienes crecieron con guitarrazos y heridas abiertas. No importa de dónde vengas, solo que estés listo para romperlo todo otra vez.

