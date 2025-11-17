La actriz Luly Bossa volvió a recordar una de las etapas más intensas y divertidas de su carrera durante una entrevista con Laura Acuña en su programa digital ‘La Sala de Laura Acuña‘.

Sigue a PULZO en Discover

Allí, la artista habló sobre sus comienzos en la televisión colombiana, sus primeros papeles en Caracol Televisión y, especialmente, su ‘noviazgo’ de ficción con el cantante y actor Carlos Vives, con quien compartió pantalla en una serie de los años 90.

(Vea también: Muestran cómo quedó el dedo de Luly Bossa luego de incidente con herramienta en ‘Masterchef’)

Bossa relató que, tras el éxito de ‘Gallito Ramírez’, donde Vives alcanzó gran reconocimiento nacional, ambos coincidieron en una nueva producción de Caracol llamada ‘Contravía’, en la que ella interpretaba a su novia.

Lee También

“Él venía de hacer ‘Gallito Ramírez’, él estaba en la cúspide, arriba, y después me llamaron para ‘Contravía‘, un programa con gente súper talentosa y yo era la novia de Carlos”, recordó.

La actriz contó entre risas que una de las primeras escenas que grabó con Carlos Vives fue bastante intensa y divertida: “La primera escena era que Carlos Vives me besaba y yo le pegaba una cachetada. Nos tocó hacer la escena ocho veces. Me tocaba pelear, saber dónde darle, y yo decía: ‘¡Mier…, qué pena, llave!’”, comentó entre carcajadas.

La actriz aseguró que, en esa época, existían círculos sociales cerrados en la industria y que no siempre se sentía incluida en eventos que se llevaban a cabo. “Había fiestas de actores a las que yo no me enteraba o no me invitaban. Nunca fui muy fiestera, me gustaba más enfocarme en el trabajo”, explicó.

¿Cómo entró Luly Bossa a la televisión?

La artista también aprovechó la charla con Laura Acuña para revelar cómo comenzó su camino en la actuación, una carrera que llegó a su vida casi por casualidad.

“Yo estaba trabajando en una empresa de seguros y luego fui recepcionista en el hotel Bacatá. Manejaba el dinero y trabajaba con una compañera, ‘Gaby’, que era cantante. Un día, ella me pidió entregar un papel o un encargo al actor Ronald Ayazo y fue ahí donde empezó todo”, relató.

Durante ese encuentro, conoció a personas clave que le abrieron las puertas de la televisión. “Ronald me dijo que fuera a leer un libreto y me presentó a Mauricio Vargas, segundo director de ‘Don Chinche’. Luego conocí al actor Luis Eduardo Arango, y él me dijo: ‘Monita, ¿te gusta esto?’ Y yo respondí: ‘Pues sí’. Entonces me dijo que había un proyecto y que me iba a presentar a unas personas”, recordó emocionada.

Así fue como llegó su primera oportunidad frente a las cámaras. “Fui, y ahí estaban todos: Víctor Mallarino, Paula Peña, Don Chinche… todos. Hice dos capítulos como invitada y luego participé en ‘Navarro’, de Carlos Duplat, mientras hacía mi tesis para graduarme”, contó.

Con el tiempo, Luly Bossa se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión colombiana, reconocida por su carisma y autenticidad. Hoy, al recordar esa época, lo hace con humor y gratitud: “No me arrepiento de nada, porque todo eso me formó. Fueron años de mucho trabajo, aprendizaje y también de golpes… aunque fueran de actuación”, concluyó entre risas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.