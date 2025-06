El mundo de la gastronomía puede ser tan emocionante como peligroso, e incluso los platillos más exquisitos pueden terminar en desastre cuando las herramientas de cocina entran en juego.

Este fue el caso de la actriz colombiana Luly Bossa, quien experimentó un temible incidente durante el más reciente reto de campo del reconocido programa ‘Masterchef Celebrity’ en Barranquilla.

En este reto, que reunió a 22 celebridades colombianas, los participantes tuvieron la encomienda de preparar un menú de tres tiempos, bajo la atenta mirada de los famosos chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Durante la preparación, Bossa, conocida por su papel en producciones como ‘Las muñecas de la mafia 2’ y ‘Operación Pacífico’, sufrió un accidente al usar una herramienta eléctrica de corte.

“Al meter la mano, la herramienta pasó desde las yemas hasta la uña”, describía la actriz. Un corte que causó gran alarma entre sus compañeros y los televidentes, pues provocó un fuerte sangrado. Claudia Bahamón, presentadora del programa, fue una de las primeras en auxiliar a la actriz.

¿Qué pasó con la herida de Luly Bossa en Masterchef?

Pese al impacto y la gravedad de la herida, que requirió la inmediata intervención del equipo de paramédicos del Canal RCN, Luly mostró una gran fortaleza al continuar en la competencia.

Una valentía que fue aplaudida por sus seguidores tras compartir, a través de una historia de Instagram, un video mostrando las suturas que le colocaron, y el aspecto de su dedo después del percance.

Luly, al compartir su experiencia en Instagram, comentó: “Casi me vuelo el dedo, pero me gané la salvación. Uff, hoy trabajé así. Sí, horrible y muy doloroso, pero vamos que vamos”. Un claro mensaje de perseverancia y valor que demostró que no se iba a rendir tan fácilmente.

Este incidente no solo estremeció el set de ‘MasterChef Celebrity’, también causó revuelo en las redes sociales. Admiradores le enviaron mensajes de apoyo y admiración a la actriz por su determinación. “Eres la mejor, te deseamos pronta recuperación”, comentaba uno de los mensajes.

Este evento coincide con el décimo aniversario de la versión colombiana del programa ‘Masterchef Celebrity’, que este año celebra su hito. Un logro que confirma la popularidad y preferencia del formato en la televisión colombiana.

