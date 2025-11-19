Un momento de tensión se vivió durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025 cuando Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica, sufrió una fuerte caída en pleno desfile de gala. Aunque la escena no fue transmitida por las cámaras oficiales del certamen, varios asistentes que se encontraban grabando el evento captaron el instante exacto en que la candidata perdió el equilibrio y cayó de la tarima.

(Vea también: Miss Universe Colombia se pronuncia ante agresión que soportó Miss México en Tailandia)

Los videos se difundieron rápidamente a través de redes sociales, donde causaron preocupación entre seguidores del concurso alrededor del mundo.

El incidente ocurrió este 19 de noviembre en la ciudad de Nonthaburi, Tailandia, sede de la septuagésima edición del certamen internacional. La noche preliminar incluía los tradicionales desfiles de traje típico, traje de baño y vestido de gala, etapas decisivas en la evaluación de las participantes previo a la coronación.

Video de la caída de Miss Jamaica, Gabrielle Henry

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de amusestan (@amusestan)

El momento crítico llegó cuando la candidata regresó al escenario para la pasarela en traje de gala. Henry avanzaba con elegancia por la plataforma cuando, sorpresivamente, perdió el equilibrio y cayó desde una de las orillas de la tarima. Los asistentes reaccionaron inmediatamente con gritos de alarma mientras miembros del equipo de producción y personal médico corrían hacia ella.

Miss Jamaica fue retirada en camilla en Miss Universo

Debido al impacto de la caída y a la aparente dificultad de la modelo para ponerse de pie, la organización decidió evacuarla del recinto en una camilla. Este procedimiento aumentó la preocupación entre los presentes, pues no se sabía con certeza la gravedad de las lesiones.

Aunque algunos videos captados por el público mostraban a Henry consciente, no era evidente su condición física tras el accidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JAMAICAN CHAMPIONS of BEAUTY 👑 (@jamaicanchampionsofbeauty)

Horas antes del accidente, Gabrielle Henry había impresionado al público con su presentación en traje típico, luciendo un elaborado diseño que exaltaba la exuberante flora de Jamaica.

El atuendo, lleno de colorido y detalles, fue uno de los más comentados en redes sociales por su énfasis en los elementos naturales de la isla. Luego, durante el desfile en traje de baño, volvió a destacar por su porte y seguridad en escena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ช่างแต่งหน้ากรุงเทพฯสมุทรปราการและปริมณฑล (@tteecharhappymake.up)



A pesar de que las grabaciones se viralizaron rápidamente, la transmisión oficial del concurso no hizo referencia al incidente. Tampoco se mostró ninguna toma del momento, lo que llevó a muchos internautas a buscar información en redes sociales para confirmar lo ocurrido. La ausencia de un comunicado inmediato aumentó la incertidumbre sobre el estado de salud de la candidata.

Hasta el momento, ni la cuenta oficial de Miss Universe ni el perfil de Gabrielle Henry han entregado un parte médico oficial. Este silencio contrasta con la visibilidad que la candidata había ganado en los días previos, donde se destacó por su carisma, preparación y fuerza en las actividades preliminares.

Los seguidores del certamen y la comunidad de fanáticos de Miss Universo han expresado mensajes de apoyo para la representante jamaicana, deseando su pronta recuperación y esperando que pueda estar presente en la gala final. Muchos usuarios también han cuestionado las condiciones de la tarima y los altos riesgos que implica desfilar con tacones pronunciados sobre escenarios elevados.

¿Cuándo es el concurso de Miss Universe 2025?

Con la gala final de Miss Universo programada para este 20 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora Colombia), aún no hay claridad sobre si Gabrielle Henry podrá continuar en la competencia.

Su caso se ha convertido en uno de los temas más comentados previo al evento, no solo por el accidente, sino por la falta de información oficial.

