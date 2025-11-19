Jessi Uribe, uno de los artistas de música popular más reconocidos de Colombia, ha construido una vida familiar que con frecuencia causa interés entre sus seguidores.

El cantante es padre de cinco hijos, cuatro de ellos fruto de su anterior matrimonio con Sandra Barrios y la más reciente, Emilia, nacida este 19 de noviembre de 2025, producto de su relación con la también cantante Paola Jara.

Los hijos que Jessi tuvo durante su unión con Sandra Barrios: Luna, Sarah y los mellizos Alan y Roy, quienes son ampliamente conocidos por el público, pues el artista suele compartir momentos familiares con ellos en sus redes sociales.

Barrios y Uribe estuvieron juntos por varios años, incluso desde antes de que el santandereano alcanzara la fama nacional. Su relación, que comenzó cuando Jessi apenas daba sus primeros pasos en la música, consolidó una familia que siempre ha estado en el centro de atención mediática.

La separación de Jessi y Sandra Barrios causó múltiples comentarios y especulaciones, sobre todo cuando el cantante confirmó su relación con Paola Jara. Sin embargo, ambos padres han procurado mantener una relación respetuosa por el bienestar de sus cuatro hijos, quienes continúan compartiendo tiempo con su padre de manera frecuente.

¿Cómo se llama la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe?

En 2025, Jessi Uribe amplió nuevamente su familia con el nacimiento de Emilia, su primera hija junto a Paola Jara. El anuncio del nacimiento fue recibido con entusiasmo por seguidores y colegas del medio artístico, quienes enviaron mensajes de cariño para la pareja.

Uno de los temas que más ha causado conversación en redes sociales es la manutención de los hijos mayores del cantante. En el programa ‘Los Impresentables’, Jessi Uribe fue cuestionado sobre la suma que aporta mensualmente y decidió revelar la cifra exacta para poner fin a los rumores. Según explicó, entrega alrededor de 30 millones de pesos cada mes para los cuatro niños, lo que equivale a 7,5 millones por cada uno.

Con esta información, Jessi dejó claro que mantiene un compromiso económico y emocional con todos sus hijos, independientemente de los cambios en su vida personal y sentimental.

¿Cuántos años tienen Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más queridas de la música popular en Colombia. En 2025, Paola Jara celebró su cumpleaños número 42 el pasado 16 de mayo, mientras que Jessi Uribe cumplió 38 años el 22 de marzo.

Ambos han compartido cinco años de relación, tiempo en el que han consolidado una vida juntos tanto en lo personal como en lo profesional. Su historia de amor ha sido ampliamente seguida por los fans, quienes celebran cada logro de la pareja, incluyendo el nacimiento de su hija Emilia, que llegó para fortalecer aún más su unión.

