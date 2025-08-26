Jessi Uribe es hoy uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. Su potente voz, su estilo auténtico y su capacidad para interpretar canciones de despecho lo llevaron a consolidarse como heredero de grandes referentes del género, entre ellos Darío Gómez y Pipe Bueno.

(Vea también: Jessi Uribe hizo llorar a Paola Jara y dejó en evidencia su relación: “Pocos entienden”)

Sin embargo, detrás de su éxito artístico también ha estado marcada su vida personal, en especial la historia de su separación de Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos, y el inicio de su relación con la también cantante Paola Jara.

El bumangués saltó a la fama en 2017, cuando participó en el ‘reality’ musical ‘A otro nivel’ de Caracol Televisión. Esa oportunidad lo catapultó al mundo del entretenimiento y le abrió las puertas de los grandes escenarios.

Lee También

En ese entonces, Jessi estaba casado con Sandra Barrios, con quien había construido un hogar sólido y conformado una familia numerosa. Sin embargo, con el paso del tiempo la rutina y las constantes ausencias del artista empezaron a desgastar la relación.

Uribe confesó que los compromisos laborales, las giras y los viajes le impedían pasar suficiente tiempo en casa. Esa distancia afectó el vínculo con Sandra, quien lo acompañó durante sus primeros pasos en la música, pero que no pudo evitar que la relación se enfriara poco a poco.

La situación se complicó aún más cuando, en redes sociales, comenzó a circular un video en el que Jessi aparecía cantando junto a Paola Jara. El registro levantó rumores sobre una posible infidelidad, lo que desató una ola de especulaciones.

Aunque en su momento los artistas negaron cualquier romance, la confirmación llegó en 2019, cuando se conoció oficialmente la separación de Uribe y Barrios.

Lejos de ser un escándalo pasajero, la relación entre Jessi y Paola se consolidó con el tiempo. En medio de la pandemia decidieron convivir, lo que fortaleció su vínculo y les permitió demostrar que lo suyo iba en serio.

Más tarde, sorprendieron a sus seguidores con una boda llena de detalles románticos, que se convirtió en uno de los eventos más comentados de la música popular. Finalmente, en 2025 compartieron una de las noticias más esperadas: el nacimiento de su primer hijo juntos.

Jessi Uribe contó detalles de su separación de Sandra Barrios

Recientemente, el cantante bumangués volvió a hablar sobre este capítulo de su vida. Lo hizo como invitado en el pódcast ‘Primero que todo y antes que nada‘, conducido por Ana Borda, donde abordó varios aspectos de su trayectoria personal y profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de P&E (@pyepodcastt)

Allí contó detalles desconocidos de lo que ocurrió con Sandra Barrios antes de la separación, revelando que todo estuvo marcado por un sueño que lo acompañó durante varios años.

Según relató, antes de alcanzar la fama, solía soñar con el día en que podría comprar una casa propia. Para él, ese momento simbolizaba estabilidad y triunfo personal. Sin embargo, lo sorprendente fue que cuando ese sueño se hizo realidad, el desenlace no fue el que esperaba.

“Yo siempre soñé con comprar una casa. Y cuando me entregaron las llaves fue como si me hubieran dado un pedazo de papel. Se las pasé a la persona con la que estaba y ella me dijo: ‘usted ya no está aquí, váyase a donde lo están esperando’”, relató el cantante en el pódcast.

Uribe explicó que ese instante lo marcó profundamente, pues sintió que era una señal clara de que su relación había llegado a su fin. Incluso confesó que antes de tomar la decisión definitiva, le compuso una canción a Sandra Barrios, en un intento de expresar lo que sentía. Sin embargo, reconoció que ya no había marcha atrás.

Con estas palabras, Jessi Uribe dejó en evidencia que su separación no fue un hecho repentino, sino un proceso cargado de sentimientos encontrados, de sueños cumplidos y de realidades dolorosas. Hoy, años después, asegura estar en paz con su pasado y enfocado en su presente junto a Paola Jara, su compañera de vida y quien será madre de su quinto hijo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.