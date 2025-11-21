Continua la incertidumbre para el cantante de música popular Giovanny Ayala por el secuestro de Miguel Ayala y su mánager. Este hecho, que estremeció al país el martes 18 de noviembre de 2025.

El secuestro ocurrió en el sector de “El Túnel”, una ruta usada por narcotraficantes y controlada por grupos armados ilegales. Los dos hombres fueron interceptados por hombres armados cuando se dirigían al aeropuerto de Cali.

El conductor del vehículo quedó libre y avisó a las autoridades, pero todavía se desconoce el paradero de Miguel y su representante. Aunque las disidencias de las FARC —en especial el Frente Jaime Martínez, liderado por alias Iván Mordisco— son las principales sospechosas, este grupo negó públicamente su responsabilidad.

De acuerdo con la FM, el grupo guerrillero se pronunció en un comunicado en el que aseguró que no tiene en su poder al artista que fue raptado en plena vía Panamericana, en Cajibío (Cauca).

Medios como El Tiempo indican que las autoridades colombianas enfocan sus sospechas en el Frente Jaime Martínez por la actividad ilícita constante en el Cauca. Sin embargo, no se conocen exigencias económicas ni condiciones por parte de los secuestradores, lo que profundiza la incertidumbre.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el secuestro de su hijo?

El cantante Giovanny Ayala expresó su profunda preocupación por el secuestro de su hijo Miguel y de su mánager. En declaraciones difundidas en sus redes sociales, el artista pidió “respeto y prudencia”, destacando el impacto emocional que vive su familia en medio de la incertidumbre.

Ayala insistió en que cualquier información debe manejarse con responsabilidad, debido a que la situación continúa en desarrollo y cada dato puede influir en la integridad de los secuestrados.

El artista también agradeció el apoyo de sus seguidores y solicitó mantener la calma, mientras las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda. Su mensaje, cargado de angustia y esperanza, refleja la tensión que rodea este caso, en una región donde los grupos armados ejercen un fuerte control y mantienen a la población en un ambiente de zozobra constante.

