Así como Jhonny Rivera reaccionó al secuestro del hijo de Giovanny Ayala, Yeison Jiménez dejó en evidencia su molestia por la situación actual de inseguridad en el territorio colombiano.

Video de Yeison Jiménez sobre secuestro de hijo de Giovanny Ayala

El cantante de música popular publicó una historia desde su cuenta personal de Instagram (replicado en esa red social) para exponer su preocupación por lo sucedido con Miguel Ayala.

“Me encuentro muy triste, me duele mucho lo que está pasando en Colombia y quiero pedirles que tengamos en cadena de oración a un niño que lo único que estaba haciendo era soñando por alcanzar su éxito en su carrera musical, que no merece ser un cheque al portador, que no merece ser privado de la libertad”

Giovanny Ayala pidió ayuda de Gustavo Petro en redes sociales poco antes del mensaje de Yeison Jiménez, que se solidarizó con su colega en medio de la indignación por la situación de orden público.

“A Miguelito Ayala, a su familia, a su papá, lo siento mucho, me da mucha cag… lo que está pasando y de mi parte la verdad me encuentro muy conmocionado con el tema porque no está bien que ahora los seres humanos nos hayamos vuelto un cheque para los bandidos”, sentenció.

Ayala antes también se dirigió a quienes siguen el caso para pedir “respeto y prudencia” y aclaró que no es momento para especulaciones ni juicios apresurados, lo cual reiteró en su último video.

¿Qué pasó con el hijo de Giovanny Ayala?

El hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado el 18 de noviembre de 2025 por hombres armados mientras transitaba en vehículo por la vía Panamericana, a la altura de la vereda ‘El Túnel’, en el municipio de Cajibío (Cauca), según informó la Policía Nacional.

Junto a él también fue retenido su mánager, identificado como Nicolás Pantoja. El conductor del carro fue liberado en el sitio del rapto, según las autoridades.

El Frente Jaime Martínez, una disidencia de las FARC, descartó su vínculo con el secuestro, a pesar de que ese grupo bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ fue responsabilizado inicialmente, de acuerdo con el general Henry Yesid Bello.

Las autoridades activaron de inmediato al grupo GAULA para liderar la investigación, implementando operativos de inteligencia y búsqueda para dar con el paradero de Miguel y su mánager.

Hasta el momento del reporte, no hay confirmación pública de un rescate ni del estado en que se encuentra el joven, lo que mantiene en alta la tensión mediática y familiar.

¿Cómo es la relación de Yeison Jiménez y Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala ha hablado sobre su relación con Yeison Jiménez, y su versión es clara: no hubo un conflicto profundo ni rivalidad personal, sino más bien un lazo profesional basado en apoyo temprano.

Según Ayala, él fue uno de los primeros artistas que creyó en Jiménez cuando este recién empezaba su carrera. En sus ‘shows’, pasaba el micrófono a Yeison para que aprovechará su público, y en más de una ocasión le regaló dos videoclips para impulsar su trabajo.

Ayala ha dicho con gratitud que admira la perseverancia de Jiménez, que ha logrado avanzar por su propio esfuerzo, y subraya que no tienen cuentas pendientes ni enemistades: “que yo tenga problemas con él, no”.

También aclaró que no ha sido parte de su “parche” social o de fiestas: comentó que no se “enrosca” con algunos artistas para salir o beber, porque su propio círculo es más discreto y centrado.

En palabras de Ayala, su relación con Yeison Jiménez ha sido sincera y desinteresada: el mayor motor fue siempre apoyar su talento, no el protagonismo.

