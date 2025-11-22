En una reciente entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, el hijo de Diomedes Díaz, Rafael Santos, abrió su corazón para recordar los últimos momentos que vivió con su hermano, Martín Elías Díaz y los instantes previos al trágico accidente que apagó su vida un Viernes Santo, el pasado 14 de abril de 2017.

Ese día, el vallenato perdió a una de sus voces más prometedoras, y Colombia despertó con una noticia que estremeció a todo un país.

Martín Elías, hijo del legendario Diomedes Díaz, falleció a los 26 años tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía San Onofre (Sucre) – Lórica (Córdoba), exactamente en el sector conocido como Aguas Negras.

Según los reportes oficiales, el siniestro ocurrió a las 7:40 de la mañana, cuando el vehículo en el que viajaba junto a otras tres personas se volcó violentamente. No obstante, solo hasta las 10:00 a.m. comenzaron a circular las primeras imágenes y testimonios que confirmaban la gravedad de lo sucedido.

Durante la entrevista, Santos —quien hoy mantiene vivo el legado de su padre y hermano— recordó con nostalgia los planes que tenían para esa Semana Santa.

“Con Martín nos habíamos quedado de ver esa semana. Cuando llegamos a Cartagena, me enteré de que se había ido a Coveñas. Lo último que me dijo fue: ‘Nos vemos en Cartagena, que te quiero hacer una invitación’”, narró con evidente emoción.

Sin embargo, lo que más impactó al público fueron sus palabras sobre el estado real en el que llegó Martín Elías al hospital. Contrario a lo que muchos creían, el artista no habría fallecido en el instante del accidente.

“Él no murió en el accidente. Él estaba consciente, hablaba, pero no podía abrir los ojos. No sé por qué… yo le preguntaba a Dios por qué lo dejaste morir en esa operación. Martín se infartó cinco veces, luchó por su vida hasta que no pudo. Los huesos los tenía muy mal. Nos equivocamos creyendo que iba a recuperarse, pensando en el futuro… todos nos equivocamos”, expresó con la voz entrecortada.

El testimonio reveló un dolor aún latente y una herida que, aunque el tiempo ha intentado sanar, sigue presente en la familia. La esperanza de verlo recuperarse se mantuvo hasta el último momento, pero las lesiones internas y la gravedad del trauma fueron irreversibles.

Durante la conversación, el hijo mayor de Martín, Martín Elías Junior, también habló sobre el profundo vínculo emocional que lo unía con su padre y cómo su ausencia cambió la vida de toda la familia.

Además le dedicó un mensaje a Santos: “Él siempre decía que Santos era el segundo papá de mi papá”, recordó, refiriéndose al cariño especial que tenía hacia su tío.

Además, mencionó el amor y admiración que siempre sintió por ‘Rafa’, Martincito, quien también lo ha acompañado en estos años de duelo y quien, según él, “sigue siendo un santista fiel”, recordando con ternura la pasión por la música y la alegría que compartían todos en familia.

A más de siete años de su partida, el país continúa recordando a Martín Elías como un ícono de la nueva ola del vallenato. Su música, su energía en el escenario y su personalidad carismática siguen presentes en el corazón de sus seguidores.

Su hijo, por su parte, se ha convertido en un testimonio vivo del legado de su padre, llevando consigo no solo su apellido sino también la fuerza, el amor y los recuerdos que lo mantienen vigente.

La historia de Martín Elías sigue conmoviendo, y sus últimas palabras, hoy reveladas por su hermano mayor, se suman a la memoria colectiva de un artista que marcó a toda una generación.

