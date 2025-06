La actriz Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, abrió su corazón en el programa matutino de RCN, en la sección ‘En la vida de’, donde compartió uno de los episodios más oscuros y traumáticos de su juventud: fue víctima de un “paseo millonario” en Bogotá cuando apenas tenía 18 años.

Todo ocurrió poco después de haberse mudado a la capital para comenzar su vida profesional. En ese entonces, tenía un novio y ambos decidieron salir a una cita romántica. “Nos fuimos a cine en Plaza de las Américas”, recordó. La velada parecía tranquila hasta que, al salir del centro comercial y dirigirse al carro, todo cambió en cuestión de segundos.

Con voz entrecortada, contó cómo uno de los delincuentes llegó al extremo de ponerle un arma en la mano y decirle: “Vamos a matar a unos desechables, si no los mata usted, no la voy a dejar viva y la voy a vio…”. Esa amenaza, confesó, la torturó psicológicamente durante horas. “Yo no podía reaccionar, estaba en ‘shock’, no podía llorar, no entendía lo que estaba pasando”, explicó.

Durante ese interminable recorrido, los delincuentes la despojaron de todo lo que llevaba: sus joyas, su reloj, sus gafas, su cadena de oro. “Yo había trabajado mucho en Cali para tener esas cosas, y me dejaron pelada. Me robaron hasta los lentes”, expresó. A su novio, además de mantenerlo encerrado en el baúl todo ese tiempo, le robaron el carro.

Finalmente, cerca del amanecer, los delincuentes los hicieron bajar del vehículo. “Sacaron a mi novio del baúl, nos dijeron que corriéramos y nos dejaron abandonados en una zona que ni siquiera sabíamos cuál era”, relató. La experiencia fue tan aterradora que tardó mucho tiempo en procesarla. “No lloraba. Estaba completamente pasmada”.

Este tipo de delito, conocido popularmente en Colombia como “paseo millonario”, consiste en secuestrar temporalmente a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias, obligarlas a sacar dinero de sus cuentas bancarias, y abandonarlas horas después en lugares alejados. En el caso de Martha Isabel, afortunadamente, no hubo consecuencias físicas, pero las secuelas emocionales la acompañaron por años.

¿Cuántos años tiene Martha Cecilia Bolaños?

Martha Isabel Bolaños, reconocida actriz colombiana, tiene actualmente 51 años. Nació el 28 de diciembre de 1973 en Cali, Colombia, y se ha destacado por su talento en la televisión, especialmente por su recordado papel de la ‘Pupuchurra’ en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.

Con una carrera de más de dos décadas, Martha ha participado en múltiples producciones nacionales e internacionales. Además de su faceta actoral, ha incursionado en la danza y el modelaje, consolidándose como una figura querida por el público colombiano. Su carisma y autenticidad la mantienen vigente en el mundo del entretenimiento.

