Así como hay especial interés en el remate de ‘Masterchef’, una situación inesperada en el ‘Desafío’ debido a una complicación física abre una puerta que hasta ahora no se había cruzado en el concurso.

Andrea Serna prendió la alerta en el avance del capítulo 99 del ‘reality’, con una frase que sirve para que surja de una de las grandes dudas en medio de los cambios que se han presentado en la semifinal.

“Uno de nuestros jugadores no podrá continuar en esta competencia”, aseguró la presentadora del formato, en lo que algunos seguidores interpretan que se puede referir a un concursante de Neos.

Cristian tiene una lesión en el hombro y la revivió incluso fuera de competencia, por lo que el creador de contenido Fabián Contreras especuló desde su cuenta personal de Instagram que sea ese competidor el que esté en problemas para mantenerse en el concurso.

Lo que sería hasta ahora inédito sobre el eventual abandono es que para esta etapa del ‘Desafío’ se ha planteado que las parejas de concursantes ocupan un lugar y sus eliminaciones no son individuales, lo que desembocaría en una inesperada salida para ‘Mencho’, su coequipera.

Así como la reciente expulsión de Katiuska en el ‘Desafío’, este caso de un abandono obligado y la eliminación de su compañera por las nuevas reglas en juego sería una situación que surja por primera vez.

El tema todavía queda en vilo hasta cuando llegue la emisión del capítulo 99 del programa de competencias físicas, pero sin duda Caracol Televisión dejó a más de un fanático con la expectativa por esa decisión.

¿Qué pasa cuando un participante está lesionado en el ‘Desafío’?

Cuando un participante se lesiona en el ‘Desafío’ de Caracol Televisión, la producción activa de inmediato un protocolo de seguridad para proteger su integridad física. Primero, el equipo médico del programa evalúa al concursante en el mismo lugar o en una zona habilitada para primeros auxilios, para determinar la gravedad de la lesión.

Si la lesión es leve, puede que el participante reciba atención y se le dé tiempo de recuperación antes de decidir si continúa en la competencia. Este fue el caso en 2025 con el concursante ‘Gero’, quien tras un fuerte golpe en la cara fue atendido por el personal médico y, aunque herido, decidió seguir en la prueba.

Sin embargo, cuando el daño físico es suficientemente serio (como una rotura de ligamentos, esguince grave, lesión en el pie o cualquier trauma que ponga en riesgo su salud) la producción decide su retiro inmediato del programa. Un ejemplo reciente ocurrió con ‘Cami’, capitana del equipo Alpha, quien sufrió una lesión en el pie durante una competencia y fue retirada del ‘Desafío’ por recomendación médica.

En esos casos más críticos, la salida del participante no solo implica su abandono voluntario, sino una decisión médica y logística del programa. Según las reglas internas del ‘reality’, esa vacante puede ser ocupada mediante diferentes mecanismos: un concursante previamente eliminado puede regresar o se puede activar otro mecanismo válido dentro de la dinámica del show.

Para este caso, se le sumaría una nueva situación y es que, como son equipos en parejas, el compañero de esa persona tendría que irse también eliminado, aunque es una situación todavía sin precedentes.

¿Quién es ‘Mencho’, del Desafío?

Mercedes Isabel Pérez Tigrero, conocida como ‘Mencho’ en el ‘Desafío Siglo XXI’, es una destacada atleta colombiana de Santa Marta de 37 años, famosa por su trayectoria en el levantamiento de pesas.

En su palmarés aparecen participaciones en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Río 2016 y Tokio 2020, además de tres diplomas olímpicos. También ha sido campeona mundial y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la categoría de 64 kilogramos.

Dentro del programa, Mencho forma parte del equipo Gamma. Su ingreso al Desafío no es casualidad: decidió participar motivada por su esposo, Edinson Angulo, conocido también por su paso en la edición de 2016 del ‘reality’, quien la animó y entrenó para este nuevo reto. A él lo recuerdan por su apodo ‘Shang’.

El perfil de Mencho combina su fortaleza física con una historia emocional muy humana. En 2025, reveló ante sus compañeros que su madre está enfrentando un cáncer, confesando que esa situación la impulsa a “luchar” tanto en su vida personal como en la competencia.

En el Desafío, su respaldo dentro del equipo fue puesto a prueba tras una polémica: fue señalada por algunos compañeros como “traidora” luego de ser seleccionada como ‘la Elegida’. En esa misión habría fingido una lesión para provocar la derrota del equipo, lo que generó críticas hacia ella. Su esposo salió a defenderla públicamente.

Más allá de la competencia, ‘Mencho’ representa la combinación de disciplina deportiva, resiliencia familiar y determinación. Su paso por el Desafío atrae la atención tanto por su capacidad atlética como por la carga emocional de su historia, lo que la ha convertido en una de las participantes más comentadas y seguidas por la audiencia.

