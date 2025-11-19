El pasado lunes 17 de noviembre se vivió una nueva jornada de tensión en ‘Masterchef Celebrity’, marcada por la eliminación de Diego Alexander Gómez Aristizábal, más conocido como ‘Pichingo’.

Sigue a PULZO en Discover

El humorista y locutor antioqueño, que durante años ha hecho reír a miles desde los micrófonos y los escenarios, sorprendió al público cuando ingresó al concurso culinario para mostrar una faceta completamente distinta: su pasión por la cocina. Con su carisma y espontaneidad, se convirtió en uno de los participantes más queridos de la temporada.

(Vea también: Quién es ‘Pichingo’, de ‘Masterchef’: el trovador paisa que quiere conquistar el ‘reality’ por sus hijas)

Lee También

Su paso por el programa estuvo lleno de aprendizajes, momentos divertidos y retos culinarios que lo llevaron a explorar técnicas, sabores y emociones que jamás imaginó vivir.

A pesar de su esfuerzo, ‘Pichingo’ se convirtió en el último hombre eliminado de la competencia, dejando en pie únicamente a las cinco finalistas: Michelle Roullard, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila. El humorista tomó su salida con tranquilidad y agradecimiento, destacando lo mucho que le aportó la experiencia.

¿Qué piensa ‘Pichingo’ sobre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado?

Tras su eliminación, ‘Pichingo’ conversó con Pulzo y habló, entre otros temas, sobre la reciente polémica entre dos de sus compañeras: Violeta Bergonzi y Valentina Taguado. Semanas atrás, ambas protagonizaron un tenso momento que causó revuelo en redes sociales, luego de que una burla de Valentina hacia Violeta detonara un conflicto que, según los espectadores, nunca se vio reflejado en pantalla durante el programa.

Al respecto, ‘Pichingo’ aseguró estar sorprendido por la magnitud que tomó el asunto fuera del ‘reality’.

“En cuanto a lo de Violeta y Valentina, me sorprendió demasiado. Nunca, en los capítulos, se vio que tuvieran una rivalidad”, señaló.

El humorista explicó que, como en cualquier competencia, podían existir roces naturales derivados del estrés, la presión y el ritmo de grabación, pero jamás percibió entre ellas una tensión real que pudiera escalar a un conflicto mayor.

“De pronto había algunos roces, como cualquiera puede tener en la competencia por el agite de la competencia, pero nada más. Eso de decir que había una rivalidad después… no, para nada”, añadió.

También comentó que, fuera de cámaras, los participantes solían reunirse al terminar las jornadas para hablar de los platos, compartir impresiones y relajarse. En esos momentos, asegura, tampoco vio ningún indicio de enemistad entre ambas.

“Terminaba la grabación y nos juntábamos, discutíamos los platos, charlábamos, y nunca vi una rivalidad así entre ellas. Me ha sorprendido y no me esperaba ese conflicto que se armó”, expresó con sinceridad.

Sobre los vínculos dentro del programa, ‘Pichingo’ explicó que, aunque existían buenas relaciones entre todos, las amistades profundas fueron más contadas. Mencionó, por ejemplo, la cercanía entre Valeria y Valentina, o la amistad que él mismo desarrolló con Patricia Grisales. Sin embargo, aclaró que estos lazos nunca derivaron en rivalidades marcadas entre otros participantes.

Con la salida de ‘Pichingo’, ‘Masterchef Celebrity’ entra en una recta final compuesta únicamente por mujeres, mientras los seguidores del programa esperan ver quién logrará conquistar el título en la cocina más famosa del país.