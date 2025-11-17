Avanza el ‘reality’ del Canal RCN, el cual terminará próximamente, y los televidentes cada vez están más emocionados, ya que quedan pocos capítulos para conocer al ganador.

Este lunes, 17 de noviembre, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación, que iba a marcar a los semifinalistas del programa, teniendo en cuenta que se completaba el muy meritorio ‘Top’ 5.

La única participante que no hizo parte de esta prueba fue Alejandra Ávila, quien ya se había ganado su cupo el capítulo pasado, pero los demás sí compitieron y todo fue un mar de nervios.

Quién fue el último eliminado de ‘Masterchef’

Luego de que los participantes presentaron sus platos, los jueces determinaron que el que debía salir era ‘Pichingo’, el comediante y artista, además del único hombre que quedaba en competencia.

Pichingo se convirtió en el nuevo eliminado de #MasterChefCelebrityColombia ¡Gracias por tu gran dedicación en la cocina! ❤️ pic.twitter.com/1SBPpKllNv — Canal RCN (@CanalRCN) November 18, 2025

Su plato se llamó La Hazaña, que fue una lasagna con corpina y salsa de champiñones. Además, presentó unas repollitas con caramelo con crema de leche. Sin embargo, su salsa no quedó muy bien y el plato parecía incompleto, por lo que los jueces se cogieron de ahí para tomar esta determinación.

Quiénes son las semifinalistas de ‘Masterchef’

De esta manera, solo mujeres quedan en competencia para definir a la ganadora, teniendo en cuenta que las semifinalistas del programa son: Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Michelle Rouillard, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Todas las participantes han mostrado un gran nivel a lo largo de la competencia, por lo que cualquiera se puede quedar con el trofeo y será más que merecido, porque han estudiado, se han preparado y han crecido a lo largo de toda la competencia.

