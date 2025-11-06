Una nueva polémica se tomó las redes sociales este 4 de noviembre, luego de que la periodista y presentadora Violeta Bergonzi respondiera con firmeza a un gesto que consideró una falta de respeto por parte de la creadora de contenido Valentina Taguado en su programa de RCN.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quién es el nuevo eliminado de ‘Masterchef’: querida actriz salió pese a recibir elogios)

Todo comenzó durante un episodio del programa digital ‘¿Qué hay pa dañar?,’, de RCN, conducido por Valentina, en el que, en medio de la decoración alusiva a Halloween, la comediante tomó una araña de plástico y, entre risas, la arrojó al suelo mientras decía: “Esto se llama Violeta”.

El gesto, aparentemente inocente, fue interpretado por muchos internautas como una burla directa hacia Bergonzi, con quien Valentina Taguado ha tenido diferencias previas en el ‘reality’.

Lee También

La reacción de la presentadora no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, Violeta publicó un video en el que expresó su molestia y rechazo por lo sucedido, dejando claro que no piensa tolerar ese tipo de burlas públicas.

“No, no soy una araña a la que puedes pisotear. Nunca lo vas a hacer, Valentina, ni en tus mejores sueños”, afirmó con contundencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Bergonzi Presentadora TV (@violetabergonzi)

En su mensaje, Bergonzi también aprovechó para lanzar varias indirectas a la comediante, criticando su estilo y la forma en que maneja su imagen en redes:

“Con el paso del tiempo se te ha ido cayendo la máscara de ese personaje que creaste. Tienes 33 años, pero te funciona hacer voz de bebé ‘boquisucia’ con moñitos, y te felicito, eso está muy bien. Eres una mujer inteligente y poderosa, así que usa esa inteligencia para crear contenido de valor, para hacer cosas que edifiquen, no para estar humillando y burlándote de los demás con tu carita de ‘yo no fui’, porque esa es la fácil”.

Las palabras de Violeta causaron gran revuelo entre los seguidores de ambas, dividiendo opiniones en redes sociales. Sin embargo, el conflicto no quedó ahí. En medio de su mensaje, la presentadora también se refirió a Valeria Aguilar, gran amiga de Valentina y exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’, a quien calificó como “la Sancho Panza” de Taguado, en referencia al inseparable compañero de Don Quijote.

Lejos de quedarse callada, Valeria respondió con ironía a través de una historia en Instagram en la que publicó una imagen del personaje literario y la frase: “Ladran, Sancho, señal de que avanzamos”. La publicación fue interpretada como una clara respuesta a las palabras de Bergonzi, y encendió aún más los ánimos entre los seguidores.

Violeta Bergonzi le respondió a Valeria y Valentina

Ante este nuevo capítulo, Violeta decidió responder nuevamente, compartiendo la misma imagen publicada por Valeria, pero agregando una frase que muchos interpretaron como una punzante indirecta dirigida tanto a Taguado como a Aguilar: “Se están metiendo las ratas a la cocina”, acompañada de una foto en la que se veían dos ratas en el piso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

El intercambio de publicaciones rápidamente se viralizó y causó todo tipo de reacciones. Mientras algunos apoyaron la postura de Bergonzi por “poner límites” al ‘bullying’ disfrazado de humor, otros criticaron la forma en que escaló el conflicto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.