Dos de las participantes más comentadas de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, volvieron a protagonizar una fuerte polémica que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Su relación, que ya venía siendo tensa dentro del ‘reality’, explotó luego de que Valentina hiciera un comentario que muchos interpretaron como una burla directa hacia Violeta.

(Vea también: “Cállate hiju…”: Valentina Taguado soltó madrazo a periodista de Candela y la critican)

Durante una reciente emisión del programa de RCN ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, espacio donde Taguado trabaja como presentadora junto a Johana Velandia y Valeria Aguilar, la ‘influencer’ habló sobre su paso por ‘Masterchef Celebrity‘ y su convivencia con algunas compañeras, entre ellas Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila. Valentina confesó que, aunque mantiene un trato respetuoso con ambas, no existe amistad ni cercanía.

Sin embargo, el momento polémico llegó cuando, en plena grabación, un adorno de araña que hacía parte de la decoración de Halloween cayó del set. Entre risas, Valentina lo recogió y lanzó un comentario que desató la controversia:

“Entonces esa tal…” —dijo tomando el adorno— “Violeta… cómo se va a caer esa araña…”, la ‘influenciadora’ la lanzó al suelo

Violeta Bergonzi le respondió a Valentina Taguado

La presentadora Violeta Bergonzi no tardó en reaccionar. A través un video publicado en su cuenta de Instagram, envió un fuerte mensaje dirigido a Valentina:

“Ni de lejos podrías tumbarme así. Eres muy audaz criticando a todos cuando ninguno puede defenderse. Siempre expones tu versión de los hechos, acompañada de tu incondicional que solo te aplaude. Te burlaste de muchos y a algunos los hiciste llorar. No me provoques, porque la que termina perdiendo eres tú”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Bergonzi Presentadora TV (@violetabergonzi)

Más tarde, Violeta compartió un video donde reflexionó sobre las burlas y los límites del respeto, escribiendo: “Todos hemos tenido que lidiar con una Valentina Taguado en la vida… No hay por qué aguantar ni normalizar las burlas. Marquen límites”.

En su mensaje, Violeta también mencionó a Valeria Aguilar, la compañera de set de Taguado, refiriéndose a ella con ironía como su ‘Sancho Panza’, por reírse de sus bromas. “Por favor, ya no lo hagas más conmigo, porque no tengo que ser parte de tu juego. Te mando un abrazo y ojalá encuentres otro camino. Y recuerda: lo que sube como palma, cae como coco”, concluyó.

Valeria Aguilar se suma a la polémica

La discusión tomó un nuevo giro cuando Valeria Aguilar, gran amiga de Taguado y exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’, respondió a Bergonzi después de que esta la llamara “el Sancho Panza” de Valentina. En un gesto cargado de ironía, Valeria publicó una historia en Instagram con una imagen del personaje y la frase: “Ladran, Sancho, señal de que avanzamos”.

La publicación fue interpretada como una indirecta directa hacia Violeta, lo que encendió aún más la disputa. Los seguidores del programa no tardaron en comentar que la enemistad entre las tres presentadoras parece ir de mal en peor, y que cada día surgen nuevas razones para creer que las tensiones dentro y fuera del ‘reality’ están lejos de resolverse.

Con esta nueva polémica, ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025 vuelve a estar en el centro de la conversación, no solo por la cocina, sino por los enfrentamientos entre sus figuras más mediáticas.

