Durante más de tres décadas, ‘Sábados Felices’ ha sido sinónimo de humor en la televisión colombiana. Entre los muchos rostros que han hecho reír a generaciones enteras, pocos han dejado una huella tan profunda como César Corredor, el comediante y actor que da vida a la inolvidable ‘Barbarita’, uno de los personajes más queridos e icónicos del país.

Sigue a PULZO en Discover

Su humor, cargado de picardía, crítica social y ternura, se ha convertido en un símbolo de la identidad popular colombiana.

(Vea también: César Corredor (‘Barbarita’), muy hincha de Millonarios, confesó que Nacional lo salvó)

César Corredor inició su carrera en la década de 1980, una época en la que los programas de humor comenzaban a consolidarse como la voz del pueblo. Desde entonces, su talento transformó la comedia televisiva en un espejo de la vida cotidiana.

Lee También

‘Barbarita’ —una mujer irreverente, directa y espontánea— redefinió el papel del humor femenino en un medio tradicionalmente dominado por hombres. Con su característico acento, sus frases inolvidables y su manera única de ver el mundo, Barbarita trascendió la pantalla para instalarse en el corazón de los colombianos.

“Barbarita nació como un personaje pequeño, nunca imaginé que se convertiría en parte del ADN del humor colombiano”, dijo Corredor en una entrevista reciente.

Para él, las risas son una forma de resistencia cultural: una herramienta para sanar, reflexionar y unir a las personas. Su capacidad para hacer humor sin recurrir a la vulgaridad, y al mismo tiempo tocar temas sociales con sutileza, lo ha consolidado como una figura emblemática del entretenimiento nacional.

El legado de César Corredor está respaldado por múltiples reconocimientos. ‘Sábados Felices’, el programa del que hace parte desde hace 30 años, fue reconocido por el ‘Guinness World Records’ como el programa de humor más longevo del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cesar Corredor (@cecorre_humor)



Además, su trabajo ha sido destacado en los Premios India Catalina y en diversos festivales culturales del país. Sin embargo, más allá de los galardones, su mayor premio ha sido el cariño del público y el respeto de sus colegas.

¿Cuál es el nuevo negocio de ‘Barbarita’ en EE. UU.?

Pero el comediante no solo sigue cosechando éxitos en el escenario: también ha decidido emprender un nuevo camino en el mundo de los negocios. Durante su visita a Estados Unidos, Corredor presentó oficialmente ‘Barbarita Café Gourmet‘, una marca inspirada en su icónico personaje, que busca ofrecer una experiencia de sabor y alegría.

El lanzamiento tuvo lugar en el centro comercial Santa Fe Mall de Atlanta, donde fanáticos y compatriotas celebraron junto a él este nuevo proyecto.

Treinta años después de su debut en ‘Sábados Felices’, César Corredor sigue reinventándose sin perder su esencia. Entre carcajadas, aplausos y café, el artista demuestra que el humor, cuando nace del alma, puede convertirse en un puente entre generaciones y fronteras. ‘Barbarita’, su eterna creación, no solo sigue viva en la pantalla, sino también en cada taza de café que celebra la alegría de ser colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.