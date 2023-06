Millonarios y Nacional protagonizarán un clásico muy especial, en la noche del sábado 24 de junio, ya que en el estadio El Campín se definirá el campeón del primer semestre del año y el ambiente ha estado muy cargado. Justamente, refiriéndose al partido, con su acostumbrada pasión y fanatismo, el humorista César Corredor contó sus sensaciones en una entrevista para ‘Bravíssimo’.

Con sinceridad, el hombre que le dio vida a la recordada ‘Barbarita’ de ‘Sábados felices’, dijo que estaba nervioso por la final de su equipo ‘embajador’. Pero también contó que cambió la forma de ver a los rivales, ya que vivió algo especial con un plantel del equipo ‘verdolaga’, mientras pasaba una etapa difícil de su vida.

César Corredor es fiel a Millonarios, pero ha cambiado su fanatismo

Lejos de decir que ya no quiere a Millonarios o que dejó de sentir amor por los azules, Corredor contó que poco a poco fue cambiando su forma de asumir el fútbol, sobre todo las rivalidades: “Fue difícil cuando trabajé en radio, porque compartía camerinos y tenía la oportunidad de hacer transmisiones. Ya tenía que ser objetivo y no solo ver los colores del equipo… Ver bien las jugadas, las faltas y todo. Pero el amor por dentro se lleva y uno no va a dejarlo en las buenas y en las malas”.

El mismo humorista ha mostrado lo que ha compartido con varios planteles del equipo ‘embajador’, se ha alojado con ellos, le han abierto las puertas del camerino y los jugadores han sido testigos de sus chistes, humor y comentarios en diferentes momentos.

Y teniendo en cuenta sus vivencias, siendo hincha de Millonarios y habiendo trabajado en los medios, hizo un llamado a los hinchas para que vivan el fútbol en paz:

“Cuando ellos [los jugadores] están abajo [en la cancha], se dan la mano, se abrazan. Todo es cuestión de roces y es normal que uno se empuje y se ponga bravo, pero abajo son amigos. Afuera, nadie se puede quitar la vida por ser hincha de un equipo. Lo que provoca [a los hinchas rivales] es que festeje el gol en la cara. Su gol, festéjelo, salude al jugador, mándele besos y abrazos. Pero no se lo restrieguen al otro, no tiene por qué. Y cuando el otro haga gol, quédese tranquilo y callado”.

César Corredor y su anécdota con Nacional en medio de la pandemia

Y después de hablarle a los hinchas, en la conversación con Marcelo Cezán y Mónica Molano llegó el momento de la confesión de César Corredor, ya que ese rival al que no se pasaba, terminó dándole una mano cuando no tenía trabajo y estaba en confinamiento por el COVID-19. Por eso, el bogotano habló de los jugadores de fútbol del equipo del que no es hincha: “Son 11 seres humanos que tienen papá, mamá, hijos, les duele que los maltraten verbal y físicamente. Por favor, fútbol en paz”.

Después contó lo que sentía, hasta ese momento, por algunos jugadores de Nacional:

“Yo era ciego y, perdóneme que diga, odiaba a algunos jugadores de Nacional. Y la única persona, el primer club que me dio la mano y me contrató en un show después de 2 años de ausencia de trabajo, fue Atlético Nacional. El profesor Juan Carlos Osorio me sorprendió tanto, me dijo que era [una presentación] para los muchachos de Atlético Nacional”.

Según contó Corredor, lo dudó, pero se preparó para hacerlo desde su casa y de forma virtual. Pues, parece que ese gesto y lo que vivió, llevó a que cambiara muchas cosas que tenía en la cabeza porque fue una salvación en medio de dificultades: “Haber visto desde mi casa, en mi computador, reír a cada uno de los jugadores y sus familias, en un ‘show’ en pandemia, me quitó esa amargura y odio feo que tenía por algunos jugadores de Nacional”, dijo en la entrevista de ‘Bravíssimo’.

Y como reflexión final, que dejó para los televidentes y seguidores del fútbol, sin importar el color de la camiseta, César Corredor dijo: “Desde ahí entendí que son personas que se dedican a una profesión y hoy están en Nacional, mañana van a Junior, pueden venir a Millonarios y es fútbol. No pasa nada, son bienvenidos, nos podemos encontrar y saludar en cualquier lado. Siguen siendo nuestros amigos y futbolistas admirados”.