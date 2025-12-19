El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso sorprendió a sus seguidores al anunciar una decisión de alto impacto sobre su carrera musical: el álbum ‘Top of the Hills’, recientemente presentado, y la gira asociada fueron pospuestos de manera indefinida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El fenómeno de la “Novena bailable”: así renace la música decembrina en Colombia y arrasa en Spotify)

La noticia fue confirmada a través de un comunicado directo a sus fanáticos, en el que ambos artistas reconocieron un momento de saturación personal y profesional.

En el mensaje, Ca7riel y Paco Amoroso admitieron que el éxito, la exposición mediática y la presión los llevaron a tomar decisiones apresuradas que hoy consideran equivocadas. Según explicaron, el proyecto nació en medio de una dinámica acelerada que terminó afectando su bienestar, razón por la cual optaron por hacer una pausa.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CA7RIEL & Paco Amoroso (@ca7rielypacoamoroso)

“Necesitamos descansar y sanar”, señalaron los músicos, dejando claro que la decisión no responde a un problema creativo puntual, sino a la necesidad de frenar para recomponerse antes de continuar. El dúo también ofreció disculpas a su público y agradeció el acompañamiento incluso en este momento de incertidumbre.

Por ahora, Top of the Hills y los conciertos anunciados quedan sin nueva fecha confirmada, mientras Ca7riel y Paco Amoroso se toman un tiempo fuera de los escenarios y del calendario discográfico, a la espera de regresar cuando —según sus propias palabras— estén realmente preparados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.