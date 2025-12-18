Durante años, gran parte del público estuvo convencido de que la icónica canción ‘Transforma Mi Mundo’ pertenecía a Kaleth Morales. Sin embargo, un reciente video viral en redes sociales —sumado al momento en que Silvestre Dangond, en uno de sus conciertos, invitó a su corista Nicolás Pineda a interpretarla en vivo— confirmó ante miles de espectadores que la voz original siempre fue la de Nico Pineda.

Sigue a PULZO en Discover

A raíz de este reconocimiento masivo, Nicolás presenta “Transforma Mi Mundo – Versión 2025”, una actualización del tema que rinde homenaje al legado de Kaleth y a la historia real de la canción. Para esta nueva versión, Pineda invita a Samuel Morales, hijo del recordado artista Kaleth Morales, y a Juank Ricardo, acordeonero que también integró el proyecto musical de Kaleth. La presencia de Samuel resulta especialmente natural, pues la canción fue grabada años atrás también por Los K Morales.

Nicolás Pineda es un cantautor vallenato con amplia trayectoria junto a figuras como Luifer Cuello, Peter Manjarrés y, actualmente, Silvestre Dangond, de quien es corista oficial hace más de 12 años. Su relación con la familia Morales se remonta a los años en que trabajó y compartió directamente con Kaleth, participando además en la grabación del álbum La Hora de la Verdad.

De hecho, en el programa La Corte Vallenata, de Pulzo.com, ‘Juank’ Ricardo contó por primera vez la verdad sobre esta canción y por qué la gente pensaba que era cantada por Kaleth Morales.

Lee También

“Transforma mi mundo” fue escrita por Carlos Daza, un talentoso compositor que en ese momento trabajaba en el mismo círculo musical que Kaleth. La cercanía de sus estilos y la voz de Nico Pineda, que de alguna manera se fusiona con la emotividad que caracterizaba a Kaleth, perpetuaron el error”, dijo Ricardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Como compositor, sus obras han sido interpretadas por artistas de renombre como El Binomio de Oro y Grupo Kvrass, entre otros. Además, Pineda consolidó junto a su hermano Diego un proyecto musical del que surgieron temas reconocidos como “Historia de Chat” y “Clase Aparte”.

Con este lanzamiento, Nicolás Pineda no solo reivindica la autoría e interpretación original de un tema que el público había asociado a Kaleth, sino que también celebra su legado al unir generaciones en una producción que rescata y actualiza uno de los himnos sentimentales del vallenato moderno.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.