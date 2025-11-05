Durante un evento previo al concierto de Carin León en Bogotá, la presentadora Valentina Taguado habría tenido un gesto grosero con una periodista de Candela Estéreo.

Su respuesta fuera de lugar causó comentarios divididos en redes, donde algunos seguidores la acusaron de “agrandada” y otros la defendieron, argumentando que todo fue un malentendido.

El ambiente era de expectativa y alegría durante la presentación del artista mexicano Carin León, quien se prepara para ofrecer un gran concierto en el estadio El Campín de Bogotá este 8 de noviembre.

En el evento previo, varios medios de comunicación y creadores de contenido fueron invitados a cubrir los detalles del ‘show’, entre ellos las presentadoras Valentina Taguado y Johana Velandia, del espacio digital ‘Qué hay pa’ dañar’ de RCN.

Sin embargo, lo que debía ser una jornada tranquila y llena de buena energía se vio empañada por un incómodo momento que protagonizó Valentina Taguado con una periodista de Candela Estéreo.

Según un video publicado en redes, mientras la comunicadora se acercaba para hacerle una pregunta, Valentina habría respondido con un comentario que no pasó desapercibido: “Cállate, hijue…”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candela Estéreo 🔥 (@candelaestereo)

Ante la evidente sorpresa, Taguado intentó suavizar la situación aclarando entre risas: “No a ti, al teléfono”, y luego añadió con una sonrisa: “Bien, ¿y tú?”.

La periodista, tratando de mantener el buen ambiente, también se rió y continuó la conversación preguntándole si ya había tenido la oportunidad de entrevistar a Carin León. Valentina respondió con naturalidad: “No, no lo conozco, es mi primera vez”.

Su compañera Johana Velandia intervino para expresar su emoción: “Es la primera vez que lo entrevisto y lo conozco, estoy muy emocionada”. Ambas compartieron algunas impresiones del artista, aunque el momento incómodo inicial no pasó inadvertido para quienes estaban presentes ni para las cámaras.

Durante la charla, los periodistas aprovecharon para hacer una pregunta más ligera: ¿de cuánto calificarían de 1 a 10 el físico de Carin León? Velandia, entre risas, respondió: “No, porque está muy gordito, pero en su música le doy 172”, causando carcajadas entre los asistentes.

No obstante, el comentario inicial de Valentina Taguado fue suficiente para desatar una oleada de reacciones en redes sociales. Varios seguidores de la emisora comentaron en las publicaciones del video criticando a la participante del ‘reality’ de cocina:

“Me gustaba Valentina, pero se ha vuelto agrandadita…”, “excelente humor, pero ya no es la misma” y “la consumió la popularidad”. Otros, más comprensivos, señalaron que probablemente se trató de un malentendido y que la frase no estaba dirigida a la periodista.

A pesar de las críticas, algunos usuarios también defendieron su espontaneidad y estilo descomplicado, recordando que Valentina suele bromear con ese tipo de comentarios. Sin embargo, el incidente alimentó la conversación sobre el comportamiento de algunas figuras digitales que, según ciertos internautas, estarían dejando que la fama les cambie la actitud.

Por ahora, Taguado no se ha pronunciado al respecto, pero el episodio sigue dando de qué hablar entre los seguidores del programa ‘Qué hay pa’ dañar’ y los oyentes de Candela Estéreo, quienes esperan que todo haya sido solo una confusión en medio de un evento musical.

