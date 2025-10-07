Valentina Taguado conoció al futbolista Radamel Falcao García y no perdió la oportunidad de olerlo y preguntarle sobre su posible participación en otras temporadas de ‘Masterchef’.

“¿Alguna vez alguien se ha preguntado a qué huele Radamel Falcao García?”, preguntó la ‘influencer’ Valentina Taguado y decidió averiguarlo. El resultado fue tan divertido como inesperado.

Todo ocurrió durante un reciente encuentro en el que la creadora de contenido tuvo la oportunidad de conocer al histórico delantero de la Selección Colombia. Emocionada y algo nerviosa, Valentina se acercó al futbolista, lo saludó con un abrazo y le dijo con entusiasmo:

—“¿Cómo estás?”

Falcao, con su característico carisma, respondió de manera amable:

—“Bien, bien, ahí te sigo a veces en tus redes”.

Esa frase bastó para que Valentina se sonrojara de inmediato. Pero, fiel a su estilo descomplicado y atrevido, no se detuvo ahí. Entre risas, lanzó la pregunta que nadie esperaba: “La gente quiere saber a qué hueles… ¿te puedo oler el cuello o la axila, lo que quieras?”

El ‘Tigre’, sorprendido, soltó una carcajada, pero aceptó participar en el curioso experimento. Valentina se acercó con cuidado, fingiendo analizar el aroma del futbolista, y tras unos segundos concluyó divertida:“Este señor no huele a nada”.

La respuesta desató las risas de todos los presentes, incluido el propio Falcao, quien correspondió con otro abrazo mientras el momento se volvía viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valentina Taguado (@valentinataguado)

Falcao habló de Yepes, Higuita y hasta de ‘Masterchef’

Durante la charla, el delantero aprovechó para bromear sobre algunos de sus compañeros más recordados en la Selección Colombia.

—“¿Y cómo se ha portado Yepes? ¿Y Higuita?” —preguntó entre risas.

Valentina, encantada con la conversación, respondió sin dudar:”Los amo a los dos, los amo”.

Pero la conversación tomó otro rumbo cuando el chef Jorge Rausch, también presente en el encuentro, reveló que “ya hay relación entre Catherine y Yepes”, un comentario que causó aún más risas. Valentina, con naturalidad, respondió que “eso no era problema” y que todo estaba muy bien.

Rausch, fiel a su estilo, lanzó otra sorpresa: “Estoy que lo convenzo para que pise ‘Masterchef‘”, dijo refiriéndose a Falcao.

Valentina, curiosa, le preguntó directamente al goleador:“¿Y tú estarías en ‘Masterchef‘?”

El futbolista respondió con su habitual sencillez:

—“Soy pésimo cocinando? Taguado le respondió: ¿y tú crees que Mario sabe mucho?”

El comentario provocó carcajadas y desató especulaciones entre los presentes sobre la posibilidad de ver al ‘Tigre’ en el famoso ‘reality’ culinario.

—“Vamos a ver, es posible”, añadió Falcao entre risas, mientras Rausch bromeaba diciendo que “el canal ya le ofrecía todo”.

