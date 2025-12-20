A través de sus redes sociales, Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, Alfonso Cediel, a quien llamaba con cariño ‘Cediel’, y lo hizo con un mensaje cargado de dolor, gratitud y recuerdos que conmovieron a sus seguidores.

La presentadora compartió un extenso texto en el que expresó lo difícil que ha sido asimilar la partida de su papá y el vacío que deja en su vida. En sus palabras, dejó claro que con él se va una parte de su corazón, pero también una herencia marcada por enseñanzas, amor y fortaleza.

En la publicación, Jessica Cediel recordó las lecciones que recibió de su padre, desde la valentía para enfrentar la vida hasta la importancia del cariño y la cercanía familiar. También publicó en video los momentos cotidianos que compartieron, las risas, las muestras de afecto y el cuidado constante que hoy se convierten en recuerdos imborrables.

Duro mensaje de Jessica Cediel a su padre

Aunque reconoció el profundo dolor por la forma en la que se dio su partida, la presentadora manifestó aceptación frente a la voluntad de Dios y aseguró que hizo todo lo que estuvo a su alcance, desde lo humano, para acompañarlo y cuidarlo hasta el final, teniendo en cuenta la enfermedad que él sufría.

Jessica Cediel también aprovechó el mensaje para agradecer a su madre, a sus hermanas y a las personas que estuvieron presentes durante este proceso, resaltando la unión familiar.

“Gracias, mamá, por inculcarnos siempre el amor y la entrega hacia nuestro padre. Gracias, hermanas, por permanecer unidas en esta prueba tan dura. Gracias, Dios, por haberme regalado al mejor papá del mundo”, dijo.

La despedida cerró con palabras de amor dirigidas a su padre, a quien recordó como una figura esencial en su vida y a quien, con afecto, siempre llamó ‘Cediel’, confirmando así su fallecimiento ante miles de seguidores que reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad.

