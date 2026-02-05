Carolina Ramírez, reconocida actriz colombiana y protagonista de la exitosa serie ‘La reina del flow‘, anunció que está embarazada a sus 42 años, una noticia que tomó por sorpresa y llenó de emoción a sus seguidores.

La artista decidió compartir este momento tan especial a través de su cuenta oficial de Instagram y, además, le concedió la exclusiva a la revista Marie Claire, de la cual es portada en esta nueva edición.

(Vea también: ¿Quién es el novio de Carolina Ramírez? Están en Colombia y se pasean por la Comuna 13)

Con un mensaje íntimo y lleno de sensibilidad, la actriz caleña explicó las razones de su ausencia en redes sociales durante los últimos meses.

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes… unos que me han cambiado la vida”, escribió la actriz, dejando ver que atravesaba una etapa profundamente transformadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolina Ramírez Quintero (@carocali)

Ramírez reveló que durante casi seis meses decidió guardar en silencio este embarazo junto a su pareja, el argentino Martín Cornide, protegiendo el proceso con discreción y amor.

“Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, expresó, dejando claro que este momento llegó cuando se sintió plena y preparada.

A sus 42 años, la actriz aseguró que la vida le ha confirmado que los tiempos son perfectos y que confiar ha sido clave en su camino. “Lo que ha de ser será, y Dios es muy poderoso”, agregó.

Actualmente, la actriz vive esta etapa lejos de los sets de grabación, en lo que describió como una “selvita maya”, un lugar que le ha brindado paz, sanación y conexión consigo misma.

Allí, Carolina y su pareja han encontrado el espacio ideal para enfocarse en su presente y en lo que ella considera su mayor proyecto de vida. Para ambos, la familia siempre ha sido un valor sagrado, y comenzar la suya los llena de ilusión y sentido.

Desde la madurez personal y emocional en la que se encuentra, Carolina Ramírez afirmó sentirse lista para afrontar lo que viene, sin idealizar el proceso. Reconoció que habrá desafíos, pero aseguró que los enfrentarán juntos, como equipo.

“Este ser nos ha elegido para acompañar su camino”, escribió con profunda emoción.

La actriz también contó que ha decidido no revelar el sexo del bebé hasta el momento del nacimiento, ya que desea que sea una sorpresa especial. “Ya es bienvenido en toda su extensión”, señaló, dejando claro que lo más importante es el amor con el que esperan a su hijo o hija.

Ramírez agradeció a sus seguidores por el respeto y el cariño con el que han recibido la noticia, asegurando que su vida ha cambiado para siempre y que este nuevo capítulo está marcado por la gratitud, la calma y la felicidad.

