Las recientes declaraciones de Jessi Uribe en contra de su exmánager, Rafael Mejía Jr., desataron una nueva polémica en la industria musical colombiana.

El cantante santandereano aseguró que, durante varios años, se vio afectado por el manejo de las regalías de canciones que interpretó y compuso para otros artistas, trabajos de los cuales —según él— no recibió ningún tipo de retribución económica.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y causaron múltiples reacciones, entre ellas la del cantante vallenato Osmar Pérez, quien salió en defensa del papel de los empresarios y cuestionó la postura de Uribe.

A través de declaraciones contundentes, Osmar Pérez citó una frase atribuida al productor Iván Calderón, expareja de Paola Jara, para expresar su desacuerdo: “Todo lambón es traicionero, desagradecido y peligroso”. Con esa afirmación, el artista buscó ejemplificar lo que, a su juicio, ocurre cuando un cantante olvida los sacrificios y la inversión inicial que hicieron otros para impulsar su carrera.

Pérez planteó un escenario hipotético para sustentar su punto. Habló de un cantante talentoso, desconocido, que canta y compone bien, pero que no logra despegar porque nadie lo conoce ni ha grabado canciones.

En ese contexto —según explicó— aparece un empresario o disquero que decide apostar por él, invertir dinero, tiempo y contactos para desarrollarlo artísticamente y posicionarlo en el mercado.

“Yo he visto contratos donde el 80 % es para el empresario y el 20 % para el artista, otros de 50 y 50, y aun así el artista termina siendo un campeón, un caballo fino”, afirmó.

Para el vallenatero, la discusión no puede reducirse únicamente al porcentaje de ganancias, sino al riesgo que asume quien cree en un proyecto cuando nadie más lo hace.

“¿Quién creó a ese artista? El que le apostó”, sostuvo, dejando claro que sin esa inversión inicial muchos cantantes no habrían tenido la oportunidad de darse a conocer.

En su reflexión, Osmar Pérez utilizó una metáfora contundente: comparó al artista que reniega de sus acuerdos con “un mendigo que está pasando hambre” y al que le ofrecen sacarlo de esa situación, darle trabajo y compartirle parte de los beneficios. Sin embargo, cuando el éxito llega, ese mismo personaje —según su ejemplo— ya no quiere compartir, sino quedarse con “el manjar completo”.

Las palabras de Pérez han avivado el debate sobre los contratos, las regalías y la gratitud dentro de la industria musical, un tema recurrente en el mundo del entretenimiento colombiano.

Mientras Jessi Uribe sostiene que fue perjudicado económicamente, otros artistas defienden la idea de que el éxito también es fruto de quienes invirtieron y confiaron en el talento desde el inicio.

