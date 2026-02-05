Laura Rodríguez, actriz de varias producciones colombianas, habló por primera vez con profundidad sobre su separación del actor Héctor Sánchez, luego de 15 años de matrimonio, una decisión que, según explicó, fue el resultado de un proceso largo, consciente y construido entre ambos.

En una entrevista exclusiva para ‘Lo sé todo’, la actriz abrió su corazón y compartió cómo ha vivido esta etapa de transformación personal y profesional.

Rodríguez reveló que, aunque la noticia se hizo pública recientemente, la separación no es nueva. “Ahora en febrero se cumple un año de estar separados”, explicó, dejando claro que no se trató de una ruptura impulsiva.

Por el contrario, fue una decisión que se tomó con tiempo, diálogo y reflexión. “Fue un proceso que llevamos entre los dos y la decisión la tomamos los dos”, afirmó.

Lejos de quedarse anclada en el dolor, Laura aseguró que este nuevo capítulo le ha permitido reencontrarse consigo misma.

“Estoy viviendo mi nueva vida, creciendo profesionalmente, madurando en muchos aspectos”, señaló.

Para la actriz, el cierre de esta etapa hace parte natural de la vida. “Todo lo que empieza, pues se acaba, y eso también hace parte de los retos que tenemos que vivir”, reflexionó.

Sin embargo, reconoció que no fue un camino fácil. La separación implicó un profundo trabajo emocional y espiritual.

“Sí, fue muy difícil. Es un proceso de mucha conciencia, de mucho trabajo interno, de entender, de aprender, de mirar hacia adentro”, confesó.

En ese recorrido, Laura encontró apoyo en lo que más ama: su fe, su familia y su vocación. “Es aferrarte a Dios, a tu familia, a tu trabajo, y encontrarte nuevamente para poder divisar el panorama”, explicó.

Con una analogía que refleja su forma de ver la vida, Laura comparó la separación con un cambio de visión forzado. “Es como si antes tuvieras unas gafas puestas y de repente te las quitan y te dicen: ‘mira, ahora te toca trabajar sin gafas’. Entonces uno se pregunta: ¿qué hago?, ¿me pongo lentes de contacto?, ¿voy al oftalmólogo?”, relató.

Para ella, así es la vida: un constante ajuste para aprender a ver el mundo de nuevas maneras, sin desconocer lo retador que pueden ser los procesos.

Sobre las razones de la ruptura, la actriz fue clara en que no busca señalar culpables. “Podría decirte si fue por una cosa o por la otra, pero al final la vida de cada uno es compleja”, expresó.

Para Laura, una relación implica unir dos mundos, crecer, evolucionar y tratar de mantenerse juntos sin herir al otro ni cometer errores, algo que no siempre es posible. “Si tuviera claro ese secreto, se lo diría a todo el mundo”, dijo con honestidad.

La intérprete aseguró que no considera relevante culpar a alguien por la decisión tomada. “No tiene sentido señalar a la otra persona o a mí”, afirmó.

Hoy, su corazón está en calma. Incluso contó que recientemente se realizó un electrocardiograma y todo salió bien, una metáfora perfecta de su estado emocional actual.

Por ahora, Laura prefiere no profundizar más en el tema y concentrarse en lo que viene: seguir adelante, enfocada en sus proyectos y en la construcción de su presente.

