Hasta hace poco, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg no habían mostrado señales públicas de un distanciamiento ni habían hablado abiertamente en redes sociales sobre su relación.

No obstante, en las últimas horas se confirmó que la pareja habría puesto fin a su noviazgo, una revelación que sorprendió tanto a sus seguidores como al entorno del entretenimiento en América Latina.

(Vea también: “Me encantó darte besitos”: Laura Londoño habló de Carmen Villalobos por ‘relación’ en ‘La huésped’)

La confirmación llegó de forma indirecta mediante un reel que la actriz compartió junto a Majida Issa durante una pausa en las grabaciones de la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’. Ese video fue suficiente para desatar especulaciones y, finalmente, confirmar la ruptura entre la actriz barranquillera y el presentador, tras tres años de relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entretenimiento Pulzo 🍿 (@pulzoentretenimiento)

El anuncio causó gran impacto en redes sociales, ya que hasta semanas atrás ambos se mostraban cercanos y cómplices en sus publicaciones. Incluso, en un inicio, algunos usuarios interpretaron el mensaje como una referencia a la soltería de los personajes que encarnan las actrices y no a una situación personal. En realidad, más allá de sus compromisos laborales, no existían indicios evidentes de una separación.

Durante ese periodo, Frederik Oldenburg se encontraba dedicado a su labor como presentador de ‘Exatlón Estados Unidos’, programa transmitido por Telemundo, mientras que Carmen Villalobos estaba enfocada en múltiples proyectos.

La actriz participó en ‘Top Chef VIP’, promovió la serie ‘La huésped’ de Netflix —donde interpretó un papel antagónico— y retomó su icónico personaje de Catalina Santana.

Periodista confirmó separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg

Aunque ninguno de los dos hizo un anuncio oficial en sus redes sociales, sí salieron a la luz versiones cercanas. En el programa ‘Al rojo vivo’, la periodista mexicana Jessica Carrillo, amiga de Villalobos, aseguró que habló con ambos y que le confirmaron que la separación ocurrió hace cerca de dos meses.

Según Carrillo, Villalobos le expresó que, aunque se encuentra estable, ha atravesado semanas emocionalmente complejas, al tratarse de la persona con la que compartió tres años de su vida. También explicó que la decisión de mantener la ruptura en reserva fue tomada de común acuerdo, hasta que la actriz publicó el mencionado video.

Sobre Frederik Oldenburg, la comunicadora indicó que él se encuentra sereno y concentrado en la etapa final de ‘Exatlón‘. “Está tranquilo y enfocado en su trabajo”, señaló.

Luego de conocerse el tiempo que llevan separados, varias publicaciones recientes de Villalobos adquirieron un nuevo significado. Entre ellas resalta un mensaje de Año Nuevo en el que reflexionaba sobre los retos personales, el aprendizaje y la importancia de reconocer errores. Aunque en su momento pasó desapercibido, hoy parece reflejar el proceso emocional que atravesaba tras la ruptura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

La última vez que ambos aparecieron juntos en redes fue el primero de octubre de 2025, cuando celebraron su tercer aniversario con una colaboración para una marca de perfumes. Desde entonces, no hubo nuevas apariciones como pareja, hasta que esta revelación confirmó el final de una de las relaciones más comentadas de la farándula latina.

