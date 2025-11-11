En un mundo donde la vulnerabilidad se transforma en arte, ‘La huésped’, la nueva producción de Netflix, explora la profundidad del deseo, el dolor y las emociones humanas más intensas.

No es solo un thriller: es un viaje psicológico que ha conquistado a millones de espectadores desde su estreno. Parte de su éxito se debe, sin duda, a las interpretaciones magistrales de sus protagonistas, Laura Londoño y Carmen Villalobos, dos de las actrices colombianas más reconocidas del momento.

El trabajo entre ambas actrices no solo despertó curiosidad entre los fanáticos, sino también una ola de comentarios en redes sociales sobre la química que proyectan en pantalla. Muchos se preguntaron si esa conexión tan natural era real o simplemente fruto de la actuación.

Ante la insistencia de los seguidores, Laura Londoño decidió responder con total sinceridad a través de sus redes sociales. “¿Si esa química es real? Sí y no…”, empezó diciendo la actriz, dejando ver que entre ellas existe una profunda admiración profesional. Luego agregó:

“Carmen es una de las actrices más profesionales con las que he trabajado. Me encanta porque no hay nada más rico que encontrarse con alguien igual de estricto y riguroso, con tanto respeto por el oficio. Eso nos conecta muchísimo desde el trabajo, siempre desde un lugar de respeto mutuo”.

Londoño también destacó la complicidad que surge entre mujeres cuando comparten el mismo compromiso artístico:

“Además, el hecho de que sea una mujer le da una complicidad extra a lo que hacemos. Me sentí muy cómoda con ella, en un terreno de confianza, de juego y de mucho respeto. Fue muy lindo. La adoro”.

La actriz finalizó su mensaje con humor y cariño hacia su compañera de elenco, diciendo entre risas:

“Me encantó darte besitos, Carmen. ¡Chao!”.

Sus palabras no tardaron en hacerse virales, causando reacciones positivas entre los seguidores de ambas intérpretes, quienes celebraron su profesionalismo, la sororidad y la naturalidad con la que asumieron un proyecto tan desafiante.

¿En qué otra serie trabajaron Carmen Villalobos y Laura Londoño?

Tres años después del fenómeno internacional ‘Café con aroma de mujer‘, de RCN y luego proyectada en Netflix, donde ambas brillaron junto a William Levy, Londoño y Villalobos vuelven a encontrarse frente a las cámaras, esta vez en una historia muy distinta. En ‘La huésped’, el amor da paso al suspenso, a las emociones contenidas y a una tensión que se siente en cada escena.

La producción se ha posicionado rápidamente entre las más vistas de la plataforma en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana y España, consolidándose como una de las series latinoamericanas más exitosas del año.

