Patricia Grisales, reciente eliminada de ‘Masterchef’, puso la mira sobre su hija, Gabriela Correa, debido a una inesperada razón que sirvió para conocer más acerca de esta joven profesional.

La hija de la exparticipante del mencionado ‘reality’ tiene 25 años y es nutricionista, además de que sobresale en sus redes sociales al compartir un estilo de vida marcado por el ‘fitness’ y el cuidado personal.

Lo llamativo es que una referencia que hizo la actriz sobre la joven desembocó en la comparación con la hermana de esta artista. “Igualita a su tía Amparo Grisales, qué elegancia”, afirmó alguien en una publicación de la joven, a donde llegó luego de que ‘Paty’ hizo la promoción.

Acá es posible observar cómo se hizo el comentario reciente en un ‘post’ de hace varios años, lo que confirma que el mensaje surgió en ese contexto. Así sorprendió a más de uno.

Correa refleja su disciplina como nutricionista no solo con la alimentación, sino mostrando rutinas de entrenamiento, estilo de vida saludable y aficiones como el ciclismo.

Su madre ha expresado su orgullo por la inteligencia y desempeño académico de Gabriela Correa, destacando que no solo heredó rasgos físicos familiares sino que también tiene buen rendimiento estudiantil.

No hay mayor información confiable sobre el padre de la hija de Patricia Grisales, aunque lo claro es que para muchos el centro de ella está sobre la familia materna.

¿Cómo Patricia Grisales bajó de peso luego de ‘Masterchef’?

Patricia Grisales contó que bajó de peso luego de ‘Masterchef’ gracias al apoyo de su hija, Gabriela Correa Grisales, quien la guio desde su experiencia en nutrición para enfocarse en resultados.

“Tienen que seguirla, es mi hija, la que me ayudó a bajar de peso. Es una dura en nutrición, sabe lo que hace y lo hace con amor”, afirmó desde su cuenta personal de Instagram la actriz y empresaria.

Precisamente, la revelación llevó al interés de muchos de los seguidores del programa de culinaria de Canal RCN en la joven sobrina de Amparo Grisales y a las comparaciones antes mencionadas, incluso en publicaciones de hace varios años.

“Mi hija es la mejor nutricionista y me bajó 7 kilos en menos de seis semanas, en cinco o seis semanas con un plan que ella me mandó sin hacer dieta sino sabiendo balancear las comidas”, afirmó sobre Correa, a quien calificó de “maravillosa” y recomendó.

Durante su estancia en el programa sufrió complicaciones de salud como dolor en una costilla, lo que dificultó su cocina y desempeño. También reveló que su experiencia en el concurso le trajo aprendizajes personales y profesionales.

De hecho, contó que durante el ‘reality’ no solo subió de peso sino que se le inflamó el rostro, por lo que decidió acudir al respaldo por parte de Gabriela Correa, su hija.

¿Cuántos hijos tiene Amparo Grisales?

Amparo Grisales no ha tenido hijos y ha sido muy franca respecto a su decisión de vida. En declaraciones recientes, la reconocida actriz y presentadora colombiana explicó que, pese a haber contemplado en algún momento la posibilidad de ser madre, nunca llegó a concretarla porque desde muy joven centró su energía en su carrera artística.

‘La Diva’ aclaró además que siente una gran admiración por las madres y el sacrificio que implica criar hijos, pero que aquella ruta no era la que ella había definido para su vida.

La caldense enfatizó que para ella, el hecho de que no tuviera descendencia no fue motivo de arrepentimiento, sino parte de una decisión consciente y alineada con sus aspiraciones personales y profesionales.

Es importante destacar que aunque alguna vez se especuló sobre posibles hijos o relaciones que la hubieran llevado a la maternidad, la información provista por la propia Grisales lo desmiente y confirma que no ha asumido el rol de madre biológica.

Esta decisión forma parte de una narrativa personal sobre cómo la actriz ha construido su vida y su legado, priorizando su carrera, la familia extensa y su desarrollo individual, sin descuidar su papel de tía, hermana y figura mediática.

De hecho, su principal interés ha estado en el cuidado de sus mascotas y en el apoyo en la lucha contra el maltrato animal, tema en el que se ha convertido en uno de los emblemas en Colombia.

