El capítulo 88 del ‘reality’ ‘Desafío Siglo XXI‘, transmitido por Caracol Televisión, inició con un ambiente de tranquilidad para los semifinalistas del programa.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, lo que parecía un momento de respiro de los participantes, pronto se transformó en uno de los episodios más tensos y controversiales de esta edición.

(Vea también: Inédita expulsión en ‘Desafío’ sorprendió en Caracol: Andrea Serna enrostró error impresentable)

Andrea Serna tomó la palabra con un tono serio y firme, anticipando que tenía algo de gran relevancia que comunicar a los participantes y al público.

Lee También

“Dada la gravedad de lo ocurrido, tengo la obligación de compartirlo con todos ustedes”, comenzó diciendo. Luego, con su característico profesionalismo, profundizó en el sentido ético que, según ella, ha guiado al programa a lo largo de sus más de dos décadas en la televisión colombiana.



“En este programa seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido: la palabra. Le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores y los principios. Quizás por eso, por mantenernos firmes en esos principios, es que este programa lleva 21 años al aire”, sentenció la presentadora.

Minutos después, Serna reveló la verdadera razón de su mensaje: una de las concursantes había cometido una falta grave al romper uno de los pilares más importantes del ‘Desafío‘: la confidencialidad. Según explicó, personas del entorno cercano de la participante accedieron y divulgaron información reservada del programa a cambio de dinero, lo que constituyó una traición directa a la confianza depositada en los competidores.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente la competencia”, anunció Serna con tono categórico.

La noticia causó impacto tanto entre los televidentes como dentro del equipo del programa. El ‘Desafío’, conocido por su disciplina, exigencia y sentido de la competencia limpia, ha sido históricamente inflexible ante las infracciones a su reglamento, pero pocas veces se había vivido una situación relacionada con la filtración de información.

Qué dijo ‘Katiuska’ por su expulsión en el ‘Desafío’

Tras su expulsión, la participante en cuestión, ‘Katiuska‘, fue invitada al programa ‘Día a día’, de forma virtual, también de Caracol Televisión, donde los presentadores Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Carolina Soto abordaron el tema con franqueza y respeto.

Allí, le expresaron su descontento por lo ocurrido y reflexionaron sobre el daño que este tipo de acciones puede causar no solo al programa, sino a todos los que trabajan con dedicación detrás de cámaras.

Catalina Gómez tomó la palabra para enfatizar la gravedad del asunto:

“Esto tiene que ver con el respeto por el trabajo de todo un equipo. Vender información no solo daña la confianza, también afecta el esfuerzo y el cariño con el que se ha construido este proyecto durante tantos años. El Desafío ha acompañado a miles de familias y merece ese respeto.”

Conmovida, ‘Katiuska’ reconoció su responsabilidad y admitió su error sin evasivas.

“No hay excusa, fallé. Fue una regla que se rompió”, declaró, con evidente tristeza y la cabeza agachada.

Sus compañeros de ‘Día a día’ la alentaron a aprender de la experiencia y a no rendirse. “Cuando uno construye desde el entendimiento, sabe compensar en la vida. Te falta mucho camino y mucha fuerza”, le dijo Gómez, marcando el cierre de un momento difícil, pero también de reflexión.

Gómez también indicó: “En la vida, las reglas están para cumplirse. Sin embargo, vivimos en una sociedad cada vez más permisiva, donde muchas veces se justifica todo con un “no pasa nada” o se perdona sin reflexionar sobre las consecuencias. Es un mensaje también para los niños”.

Así, el ‘Desafío Siglo XXI’ vivió uno de los episodios más duros de su historia reciente. Más allá del entretenimiento, lo ocurrido dejó en evidencia la importancia de la ética, la lealtad y la confianza como pilares fundamentales no solo en la televisión, sino en cualquier proyecto colectivo.

* Pulzo.com se escribe con Z