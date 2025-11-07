Katiuska Bula reapareció luego de su expulsión en el ‘Desafío’ y dio la cara para hablar acerca de una persona cercana cuyo comportamiento desembocó en la salida del reconocido formato.

Andrea Serna reveló que alguien del entorno de la líder de Omega divulgó datos confidenciales del ‘reality’ por dinero, situación por la que ella fue desafectada del grupo de 8 semifinalistas del formato.

Precisamente, un día después de un capítulo en el que el insólito quedó en evidencia, la principal protagonista se refirió a la mencionada persona que causó que resultada expulsada de manera sorpresiva.

Video de Katiuska al hablar sobre quién causó su expulsión en ‘Desafío’

Katiuska habló en ‘Día a día’ sobre la persona de la que reconoció que traicionó su confianza para exponer detalles sobre el concurso, por lo que explicó cómo se presentó esa situación.

“Alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó, me preguntó muchas cosas y usó esa información a su beneficio sin mi consentimiento”, relató en primera instancia sobre lo sucedido.

La expulsada concursante apuntó a la culpabilidad de esa persona, aunque no eludió su obligación en este controversial caso que se presentó por primera vez en la televisión colombiana.

“¿Por qué digo que es mi responsabilidad? Porque yo no debí confiar ni compartir nada. No es ser ingenua. Simplemente fui confiada, Por eso digo que no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad porque es mi nombre y, sea lo que sea, la primera boca de la que salió fue la mía”, reconoció.

La barranquillera afirmó que está “pasando dos tusas” y dejó entre líneas la idea de que sería su esposo quien divulgó la información acerca de las incidencias del formato.

“La primera es la tusa que estoy pasando por sacar a alguien que fue alguien importante por haberme traicionado”, confesó, al tiempo que remarcó la tristeza por perder su sueño en el ‘Desafío’.

Lo cierto es que no se contuvo para aclarar que tomó absoluta distancia de la persona en cuestión, solo allegada a sus papás (con lo que se descarta el rumor de que su mamá fue la responsable) y su núcleo familiar.

“Estoy tan decepcionada que no tengo nada que decirle a esa persona. No quiero tenerla cerca de mí, no quiero que sea parte de mi vida, no quiero darle la menor importancia”, indicó.

Así, al resaltar que quiere “vivir esto con personas que me quieren”, también dejó una sentencia puntual frente a esta polémica que sorprendió a propios y extraños: “No quiero decirle nada”.

¿Quién es Katiuska Bula, expulsada del ‘Desafío’ en 2025?

Katiuska Bula es una concursante del exitoso reality El Desafío Siglo XXI de Caracol Televisión, originaria de Barranquilla y de 25 años al momento de su participación en la edición de 2025. En el programa, Katiuska se encontraba entre las mujeres favoritas para alcanzar las fases finales debido a su formación deportiva y participación activa en equipo.

La deportista ganó notoriedad en el programa no solamente por su condición atlética, pues además protagonizó momentos polémicos que captaron la atención del público. En un episodio, acusó al equipo rival de deslealtad por quebrar una alianza estratégica, lo que reflejó su carácter competitivo y directo.

Sin embargo, su sueño de ganar el concurso terminó abruptamente el 6 de noviembre de 2025, cuando la presentación de la conductora Andrea Serna reveló que había sido expulsada por una falta grave al reglamento del programa.

El motivo de su salida fue una violación a la cláusula de confidencialidad que todo participante firma al ingresar al ‘reality’. Según la producción, personas de su entorno cercanas a Katiuska accedieron y filtraron información reservada del programa a cambio de dinero, lo cual provocó spoilers y comprometió la integridad de la competencia.

