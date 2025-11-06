La definición de los semifinalistas del ‘Desafío’ tiene una situación particular que, de acuerdo con algunos avisos que dio Andrea Serna en el capítulo 88, llevaría a una eventual expulsión del formato en 2025.

Video de avance del capítulo 88 del ‘Desafío’ de 2025, jueves 6 de noviembre

Caracol Televisión les otorgó la posibilidad a los participantes de irse a sus casas en esta nueva fase, en la que se les entregó una caja sobre la que se les indicó que no deberían verla para no incumplir las reglas.

Lo cierto es que Andrea Serna fue contundente en esa advertencia durante su explicación sobre la eventual expulsión si se desacata la instrucción, tema sobre el que hubo una mención en el avance del capítulo 88 del ‘Desafío’.

“Esa acción traicionó la confianza”, afirmó la presentadora del programa de competencias físicas del mencionado canal, en medio de la sorpresa del resto de semifinalistas.

“Deberá abandonar la competencia”, aseguró Serna en su lapidaria revelación, con lo que pone sobre la mesa una alerta de expulsión para la presente edición del formato.

¿Quién salió expulsado del ‘Desafío’ de 2025?

Katiuska fue la expulsada del ‘Desafío’ en 2025, de acuerdo con la información replicada por usuarios que han hecho seguimiento como el creador de contenido Fabián Contreras en Instagram.

El hombre compartió desde ese espacio digital una serie de fotografías con varios de los semifinalistas del programa de competencias físicas de Caracol Televisión, en donde no aparece la excapitana de Omega.

Los concursantes que ha sido posible observar en la que sería la próxima dinámica del formato son Rosa, Yudisa, Tina, ‘Rata’, Zambrano, ‘Potro’, Leo y ‘Mencho’, recientemente eliminada y por quien se abrió la especulación sobre lo sucedido.

Las frases de Andrea Serna serían una confirmación de que Katiuska incumplió las reglas, por lo que la exdeportista olímpica regresaría en su lugar para la etapa semifinal del ‘Desafío’.

El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que esta se convertiría en la primera expulsión de esta edición, además de que esta concursante ha demostrado capacidades por lo que es la favorita para muchos fanáticos.

¿Quién es Katiuska Bula, de ‘Desafío’?

Katiuska Bula es una participante de la edición 2025 del ‘reality’ colombiano ‘Desafío Siglo XXI’, originaria de Barranquilla y reconocida por su trayectoria como atleta, según información replicada por el sitio web del ‘fandom’ del formato.

A sus veinticinco o veintiséis años, esta barranquillera ha destacado en disciplinas como levantamiento de pesas, entrenamiento funcional, cross-fit y running, lo que le ha permitido asumir el papel de una de las figuras más visibles y competitivas del programa.

En el programa, Katiuska forma parte del equipo Omega, donde ha ejercido roles de liderazgo, entre ellos la capitanía, lo que ha puesto su carácter y sus decisiones al centro de la dinámica del formato.

Su presencia ha generado conversación por su estilo directo, su actitud firme y su disposición para manifestar sus opiniones, tanto en lo deportivo como en lo interpersonal. En diversas ocasiones, ha protagonizado controversias dentro del programa al confrontar a otros participantes o al alzar la voz ante situaciones que considera injustas.

Además, Katiuska ha compartido públicamente momentos personales que le han marcado, como una lesión seria en la pierna que la obligó a pasar por cirugía y una intensa recuperación. Esta experiencia le permitió reforzar su carácter y resiliencia antes de ingresar al ‘show’.

También hizo pública una parte de su vida privada al revelar que estaba casada desde enero de 2024, dato que sorprendió a seguidores del programa.

Su combinación de talento deportivo, liderazgo competitivo, y una personalidad franca la han convertido en una de las concursantes más comentadas de esta edición del ‘Desafío’ de 2025, donde busca destacarse tanto en retos físicos como en la estrategia de convivencia dentro de la competencia.

