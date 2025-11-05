En medio de las inesperadas situaciones en la televisión, la eliminación de hombres y mujeres para el capítulo 87 del ‘Desafío’ pinta para un nuevo momento icónico en la pantalla chica.

Así lo mostró el adelanto por parte de Caracol Televisión, donde Andrea Serna cumplió también su papel para encender las alarmas entre los seguidores del formato de habilidades físicas.

Avance del capítulo 87 del ‘Desafío’, miércoles 5 de noviembre 2025

La presentadora del programa de competencias apareció en el avance con un primer aviso, que sirve para alimentar las especulaciones sobre una salida impensada en las eliminaciones de esta temporada.

“La historia en este ‘Desafío’ seguirá cambiando”, afirmó Andrea Serna en medio del anuncio de Caracol Televisión con el adelanto, en el que anticipó: “El último desafío a muerte de este ciclo no será como ningún otro”.

La lesión de Gio pone sobre la mesa una eventual salida debido a su condición física, pues Omega indicó que su intención es que ese participante lleve el chaleco de sentenciado para defender su cupo. Una situación sin precedentes.

Anthony Zambrano es el concursante que tiene el reto de competir y, de acuerdo con imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre la siguiente etapa del formato, logra mantenerse entre los 8 semifinalistas.

Es decir que, de acuerdo con la información que se ha replicado en múltiples espacios digitales, el eliminado entre los hombres es Gio, aunque no es del todo claro si regresa en esta prueba o sale por su mala condición.

De hecho, su salida en ambulancia del ‘Desafío’ causó temor entre los compañeros y rivales, por lo que Andrea Serna habló sobre las recomendaciones médicas y solo queda esperar qué dice en el capítulo 87.

Sin embargo, lo más curioso de acuerdo con las fotos replicadas y en las que aparecen quienes serían los semifinalistas, es que en ninguna de ellas aparece Katiuska, por lo que la especulación de una eventual salida está entre líneas.

Las imágenes mostraron a ‘Mencho’ y a Tina, quienes llevan el chaleco de sentenciadas por las mujeres, por lo que desde hace varias semanas hay fanáticos que aseguran que Katiuska es la eliminada.

Si bien no parece claro cómo podría suceder esto, las fotografías mostraron que los semifinalistas recibieron el apoyo de algunos eliminados, en una lista de concursantes que tiene a Leo, Zambrano, ‘Potro’, ‘Rata’, Yudisa, Rosa, Tina y ‘Mencho’.

Incluso, esta última aparece como Gio como el que sería su apoyo, lo que refuerza la teoría de una sorpresiva salida de Katiuska, una de las participantes más fuertes.

Por ahora, en medio de la dura realidad para Gio, queda por esperar cómo se define una jornada de eliminación en el ‘Desafío’, llena de lo que pinta para ser un momento sorpresivo e icónico.

¿Qué le paso a Gio en el ‘Desafío’ 2025?

Lo más reciente y grave que le pasó a Gio (Giovanni) en el ‘Desafío Siglo XXI’ (2025) fue un fuerte accidente en el Box Rojo. En el capítulo 86 de la competencia (transmitido el 4 de noviembre de 2025), durante una prueba de Sentencia, Premio y Castigo contra el equipo Omega, sufrió un violento choque.

En el Box Rojo, mientras disputaba un balón con Leo, ambos competidores chocaron sus cabezas con gran fuerza. El impacto fue directo del cráneo de Leo contra la mandíbula de Gio. El equipo médico tuvo que intervenir de inmediato.

Debido a la gravedad del golpe y a que presentaba sangrado en la mandíbula, Gio tuvo que ser retirado de la competencia en ambulancia para recibir atención médica especializada.

En este momento, su continuidad en el ‘Desafío’ está en duda, a la espera del parte médico oficial, lo que tiene en vilo a los participantes y a los seguidores de la competencia.

Este no fue el primer incidente de Gio. Previamente, él ya había sido eliminado de la competencia, pero pudo reingresar semanas después para reemplazar a Juan, del equipo Gamma, quien también tuvo que retirarse por una lesión en una mano.

