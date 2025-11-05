El episodio de este miércoles 5 de noviembre de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ promete ser uno de los más emotivos de la temporada. Según conoció Pulzo, la eliminada de la noche sería Patricia Grisales, hermana de la reconocida actriz Amparo Grisales.

La participante, que ha mostrado dedicación y ternura en cada reto, estaría viviendo un momento difícil debido a un problema de salud que ha afectado su rendimiento en la competencia de ‘Masterchef’.

Durante el reto de salvación, Patricia se vio visiblemente afectada y conmovida. En medio de la preparación, confesó entre lágrimas:

“Llevo días cocinando con dificultad. Me da como rabia conmigo misma y esperaba que no me pasara esto en este momento. Yo lo que hice lo hago con el corazón”. Sus palabras reflejaron la frustración y el agotamiento que ha acumulado en las últimas semanas.

La actriz agregó que ha estado más sensible de lo habitual debido al dolor físico que la aqueja: “He estado sensible porque no sé si es el cansancio. Tengo inflamada la pierna y un dolor que no me deja. Es un momento difícil para mí. Yo quiero seguir, pero siento mucho impedimento”, dijo con la voz entrecortada.

En días anteriores, Patricia ya había manifestado molestias físicas que preocuparon tanto a sus compañeros como al jurado. Al ser la concursante de mayor edad dentro del ‘reality’, las largas horas de pie en la cocina y la exigencia de los retos parecen haberle pasado factura.

Los problemas de circulación y el dolor en sus rodillas han sido constantes, obligándola incluso a detenerse en plena grabación para descansar y evitar complicaciones mayores.

El esfuerzo que hizo en el reto de salvación fue notorio. A pesar de sus limitaciones, Patricia intentó cumplir con cada detalle, demostrando una vez más su amor por la cocina y su compromiso con el programa. Sin embargo, el dolor persistente parece haberle impedido concentrarse del todo en la preparación, lo que podría costarle la permanencia en el concurso.

Este miércoles 5 de noviembre, la actriz se enfrenta en el temido reto de eliminación contra Carolina Sabino y Violeta Bergonzi, dos participantes fuertes y con gran desempeño en la competencia.

Aunque Patricia ha ganado el cariño del público por su dulzura, disciplina y elegancia, todo indicaría que la salud podría obligarla a abandonar la cocina más famosa del país antes de lo que ella deseaba, además que presentaría un plato que no estaría a la altura de la competencia.

Si se confirma su salida, será un capítulo cargado de emoción, lágrimas y admiración por una mujer que, incluso en medio del dolor, ha cocinado con el alma y ha demostrado que la pasión no tiene edad.

