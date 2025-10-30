En medio de las curiosidades en el mundo del entretenimiento, una de las grandes figuras de la televisión colombiana protagonizó una situación por fuera del contexto habitual en ella.

Sigue a PULZO en Discover

Andrea Serna quedó en un momento relativamente fuera de lugar en el ‘Desafío’, donde se ha caracterizado por su toque único al compartir con los participantes de cada edición.

Lo cierto es que vivió un susto durante una prueba, momento que quedó registrado en las grabaciones que se llevan a cabo de la presente temporada del reconocido formato de la pantalla chica.

Video de susto de Andrea Serna durante prueba del ‘Desafío’

Andrea Serna es el referente del ‘Desafío’ en la actualidad y desde hace algunos años, como una presentadora que ha demostrado su comportamiento prácticamente intachable frente a las cámaras.

Precisamente, por eso no pasó desapercibido para algunos un gesto que se puede considerar insólito por parte de la conductora del programa de competencias físicas de Caracol Televisión.

De hecho, la producción del mencionado canal no lo dejó pasar por alto en el momento de la edición durante la emisión del capítulo 83 del formato, en medio de la primera prueba del ciclo actual.

El remate de Anthony Zambrano como parte de Omega obligaba a que no cayera desde uno de los puntos de aire en los que andaba, con la tensión que ese tramo final tiene.

Eso llevó a que, justo cuando estaba en los últimos dos cubos amarrados a cuerdas, el medallista olímpico perdiera el equilibrio y estuviera a punto de caerse, a pesar de estar a menos de dos metros de acabar.

El susto de esa situación fue tan generalizado que las cámaras enfocaron a Serna con el inesperado gesto de impacto que habitualmente pasa desapercibido y que, de hecho, no muchos vieron.

Zambrano acabó sin problemas y eso no de pasó de ser una curiosa anécdota en la que Caracol Televisión aprovechó para demostrar que hasta la presentadora vive con intensidad las pruebas del formato.

¿Cuánto lleva Andrea Serna en el Desafío de Caracol?

La presentadora Andrea Serna ha estado al frente del ‘Desafío de Caracol Televisión desde el año 2019, cuando comenzó su labor como conductora principal de este ‘reality’ de supervivencia.

De esta manera, ya se registran seis temporadas bajo su conducción, lo que evidencia su permanencia constante al mando del formato de la televisión colombiana.

Su participación en este espacio televisivo representa uno de los roles más estables de su carrera, consolidándose como figura clave del programa de competencias físicas en el que llegan algunas celebridades del deporte.

Gracias a esa trayectoria, Andrea Serna no sólo ha sido testigo del desarrollo de múltiples ediciones del ‘reality’, sino que también ha podido adaptarse al cambio de escenarios, formato y exigencias que han traído las diversas temporadas.

De hecho, ella vio la transformación desde la ciudad de las cajas como una evolución que tiene el concurso en el que cuatro equipos arrancan para irse llevando cada vez más sorpresas.

Precisamente, por ese asombro que la propia presentadora demostró en medio de una prueba, es que los seguidores también se preparan para cualquier movimiento nuevo que llegue en 2025.

¿Qué sorpresas hay en final del ‘Desafío’ 2025?

A pesar de que no se ha hecho oficial, los usuarios en redes sociales han divulgado imágenes del regreso de Kevin y Valkyria en la etapa final del ‘Desafío’ 2025, de la cual no hay fechas confirmadas.

Ellos llegan luego de ganar las votaciones de exparticipante del ‘Desafío’ para sumarse en la presente temporada, en un formato similar al que se presentó el año pasado con Carlos ‘Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla.

Si bien todavía no se conocen con precisión las condiciones de esta nueva fase, también se han visto algunos de los actuales participantes acompañados y con uniformes diferentes a los de Omega y Gamma.

Ese sería un factor más que sorpresa al que se le sumarían otros regresos que le ponen un picante adicional a las competencias de uno de los concursos más vistos en la televisión colombiana.

Cabe aclarar que esto todavía no hay sido confirmado por Caracol Televisión, con lo que sigue como parte de la información y movimientos que se llevan a cabo entre los seguidores del formato en redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z