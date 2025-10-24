En medio de los momentos vibrantes de la televisión colombiana, uno de los formatos que más tiene en tensión a sus fanáticos en los últimos días es el ‘Desafío, donde muchos siguen en vilo.

La competencia entre Omega y Gamma, los últimos dos equipos con la bandera en alto, tuvo un nuevo capítulo debido a un golpe en una prueba que podría cambiar toda la historia.

Avance del capítulo 80 del ‘Desafío’, viernes 24 de octubre de 2025

La lesión de Juan, de Gamma, en el ‘Desafío’ parece que marca un cambio del que muchos de los seguidores del formato están atentos y que tiene a propios y extraños con la expectativa, más con el avance del capítulo 80.

“Algo ha sucedido”, afirmó Andrea Serna, en medio de los gestos de sorpresa de algunos concursantes por lo que podría ser el eventual retiro del mencionado participante y el regreso de Gio.

No obstante, una de las imágenes que causa asombro y puede llegar a engañar dentro del adelanto es la aparición del propio Juan al lado de sus compañeros de equipo en playa baja, por lo que el drama se mueve a otro lugar.

En la casa Omega hubo otra sorpresa por las imágenes mostró que Rosa afirmó en medio del llanto y molestia en conversación con otro compañero: “Me quiero ir”, al estar ubicada sin su uniforme y al lado de la puerta.

Ambas escenas también pueden sugerir una salida sin autorización de la concursante y la eventual expulsión en medio de un momento de tensión, hecho que también se convertiría en algo impredecible en el formato.

¿Qué pasa en ‘Desafío’ cuando un participante sale por lesión?

Cuando un participante del ‘Desafío’ sufre una lesión que le impide continuar en la competencia, el protocolo varía según la edición y las circunstancias específicas. En algunas temporadas, se ha observado que, luego de una lesión grave, el participante afectado es retirado de la competencia.

En situaciones donde un participante se ve obligado a abandonar por lesión, la producción ha optado por reincorporar al juego al último eliminado. Por ejemplo, en 2023, Kate sufrió una lesión durante una prueba de contacto, lo que le impidió seguir participando y su salida permitió el regreso de Escudero, quien había sido eliminado previamente.

Es importante destacar que, según declaraciones de Andrea Serna, presentadora del programa, las decisiones médicas sobre la aptitud de un participante para continuar en la competencia son tomadas por un equipo de salud profesional. Serna enfatizó que el equipo médico no cometería la irresponsabilidad de permitir que alguien continúe si no está en condiciones de hacerlo.

Así, cuando un participante del ‘Desafío’ debe abandonar por lesión, la producción evalúa la situación y, en algunos casos, reincorpora al último eliminado.

Sin embargo, todas las decisiones están respaldadas por evaluaciones médicas para garantizar la seguridad y bienestar de los participantes.

¿Qué pasa si un participante del ‘Desafío’ abandona su casa?

Cuando un participante del ‘Desafío’ abandona su casa sin autorización, la producción del programa aplica sanciones que pueden variar según la gravedad de la infracción.

En ediciones anteriores, se registraron incidentes donde participantes fueron expulsados por romper reglas, incluyendo salidas no autorizadas de la casa. Por ejemplo, ‘Black’ fue expulsado del ‘Desafío’, luego de que abandonó la casa sin permiso.

Luego, Beba fue expulsada por múltiples infracciones, entre ellas, cruzar los límites de Playa Baja y quedarse a dormir en la casa sin permiso. Esta acción resultó en la liberación de las mujeres que estaban en riesgo de eliminación, ya que la sanción afectó a todo su equipo.

