Este domingo 26 de octubre, durante la emisión del Noticiero RCN de las 7:00 p.m., el canal revelará el nombre del primer seleccionado que ingresará oficialmente a la próxima temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘.

El anuncio ha causado gran expectativa entre los seguidores del ‘reality’, pues los seis preseleccionados han protagonizado una intensa competencia para ganarse el apoyo del público.

Los aspirantes a ocupar el primer cupo son Carlos Grande, Javier Gómez, conocido como ‘El Javi’, Juan Diego Becerra ‘Juandi’ Duque, Juanchi Brodie (Juan Andrés Robles) y Nicolás Arrieta. Todos ellos hacen parte de la lista de celebridades que buscan entrar a la nueva edición del exitoso programa, donde convivirán bajo un mismo techo frente a las cámaras las 24 horas del día.

Sin embargo, en medio del entusiasmo por la competencia, también han surgido algunas polémicas entre los participantes. En las últimas horas, una de las más comentadas ha sido la que involucra a Nicolás Arrieta y Javier Gómez ‘El Javi’, quienes protagonizaron un fuerte enfrentamiento en redes sociales.

Arrieta, conocido por su carácter polémico y su estilo frontal, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que acusó a su compañero de estar comprando votos para asegurar su ingreso al ‘reality’.

“Uno de los aspirantes a ‘La casa de los famosos’ que está conmigo, ‘Javi’, está ofreciendo 100 mil pesos para que voten por él. Voten por él y les dan 100 mil barras”, denunció el influenciador en tono sarcástico.

Además, Arrieta aseguró que decidió comprobarlo por sí mismo.

“Entonces hice lo mismo y voté por él, y me dijeron que les diera mi cuenta de Nequi para que me enviaran el dinero. Si eso iba a ser así, pues más bien que me hubieran dado la plata a mí y yo me retiro del concurso, ¿sí o no?”, expresó entre risas, añadiendo: “Con esos 100 mil barras por voto, con eso se hubiera lanzado al Senado”.

El creador de contenido cerró su mensaje con una indirecta cargada de humor: “Oye amigos, yo no tengo plata, vayan y voten para que les den los 100 mil”, causando una ola de reacciones entre los internautas. Muchos de sus seguidores tomaron el comentario como una burla, mientras otros pidieron una investigación para verificar si realmente hubo irregularidades en la dinámica de votación.

¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos’ 3?

Por ahora, el canal RCN no se ha pronunciado sobre el incidente, pero las votaciones continúan abiertas para todos los fanáticos. Según las reglas del concurso, los colombianos podrán votar por su participante favorito a través del portal oficial www.lacasadelosfamososcolombia.com.

Las votaciones estarán disponibles todos los lunes desde las 7:00 a. m. y cerrarán los domingos a las 4:00 p. m. Los resultados se darán a conocer en la emisión dominical del Noticiero RCN a las 7:00 p. m., donde se revelará el nombre del primer famoso que ingresará oficialmente a la casa más comentada de Colombia.

Con esta dinámica, el canal busca mantener el suspenso y la interacción con la audiencia, que será la encargada de decidir quién da el primer paso para formar parte del grupo de celebridades que convivirán en la nueva temporada del ‘reality’.

