La creadora de contenido Melissa Gate sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de publicaciones en sus redes sociales, mostrando un vendaje en la nariz y confirmando que recientemente se sometió a un procedimiento médico.

Con total seguridad y transparencia, Melissa explicó los motivos detrás de su decisión, desmintiendo rumores y aclarando que se trató de un cambio estético por gusto personal y no por inseguridad.

“Ya todos lo saben. ¿Y quién dijo que me opero porque soy fea? Me opero porque quiero verme mejor”, aseguró la ‘influencer’, dejando en claro que su decisión fue consciente y completamente personal. La creadora enfatizó la diferencia entre operarse por gusto y operarse por necesidad, destacando que la cirugía estética puede ser una herramienta para quienes buscan mejorar su apariencia por razones propias y no por presión externa.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Melissa comentó:

“Imagínate que sí, me operé. Para nadie, ya es un secreto. Me operé, ya sacaron la noticia. Y a ustedes, ¿quién les dice si me opero porque soy fea? Yo me opero porque quiero verme mejor. Hay una diferencia entre operarse por gusto o por necesidad, hay niveles de niveles”.

La joven ‘influencer’ también mencionó al cirujano plástico responsable del procedimiento, el doctor Luis Devoz, quien es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, destacando su profesionalismo y la confianza que le brindó durante todo el proceso.

Melissa resaltó que la intervención se hizo de manera segura y siguiendo todos los protocolos médicos, algo que quiso dejar en evidencia para quienes cuestionan la cirugía estética en redes sociales.

La creadora de contenido enfatizó que su cambio no altera su esencia ni su personalidad, y que el procedimiento solo responde a su deseo de sentirse mejor consigo misma. Con esta actitud, Melissa busca normalizar la cirugía estética como una elección personal, libre de estigmas y presiones sociales, demostrando que es posible combinar seguridad, autoestima y cuidado personal.

Con un millón de seguidores atentos a su vida y decisiones, Melissa Gate continúa consolidándose como una voz auténtica en el mundo digital, mostrando que la confianza en uno mismo y la libertad de elección son aspectos fundamentales para quienes se enfrentan a comentarios y críticas sobre su apariencia en redes sociales.

