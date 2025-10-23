El avance sobre un eventual abandono en el ‘Desafío’ sorprendió a propios y extraños por la etapa tan avanzada en la que muchos seguidores quedan en vilo con el posible cambio en los equipos.

Sigue a PULZO en Discover

La competencia entre Omega y Gamma está marcada por la superioridad de los primeros en las diferentes pruebas, algo que se evidencia por la cantidad de participantes que han salido en esta etapa del equipo naranja.

Precisamente por eso es que la gran duda es quién sería el participante que quede por fuera debido a una molestia física en un momento más que clave en el popular formato de la televisión colombiana.

¿Qué pasa en capítulo 79 del ‘Desafío’, según avance de Caracol Televisión?

Juan Andrés Díaz Hurtado abandonaría el ‘Desafío’ por lesión en la segunda prueba del ciclo, durante el capítulo 79, lo que desembocaría en el eventual regreso de Gio, el más reciente eliminado en el formato.

Lee También

El creador de contenido Fabián Contreras dejó esta posibilidad al replicar los rumores que corren en redes sociales sobre la persona que quedaría afuera de la presente edición del ‘reality’.

Caracol Televisión sorprendió con el avance del capítulo 79 al mostrar a Andrea Serna en el anuncio sobre una revisión del ‘staff’, en referencia al seguimiento que hace la producción a través de sus expertos médicos cuando un participante sufre un percance físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabian Contreras Tv (@fabiancontrerastv)

De hecho, las imágenes del adelanto insinúan que hay incidentes en los que varios de los concursantes sufren caídas al mostrar a Eleazar y Yudisa en ese tipo de situaciones durante la competencia en cuestión.

Sin embargo, el nombre de Juan ha surgido como el eventual eliminado por lesión, algo que dejaría a Gamma sin uno de los elementos más fuertes y uno de los favoritos para llegar a la final.

De hecho, el mencionado creador de contenido remarcó que el concursante solo apareció en las primeras imágenes de convivencia, pero no después cuando se remata con el adelanto.

Cabe remarcar que los avances del ‘Desafío’ suelen estar cargados de expectativa para motivar a los seguidores a no perderse los capítulos, pero para este caso la información acerca de la eventual salida de Juan por lesión había rondado desde tiempo atrás entre los fanáticos en redes sociales.

¿Quién entra en ‘Desafío’ si sale un lesionado?

En el ‘Desafío’, cuando un participante se lesiona de forma que impide continuar en la competencia, la producción contempla la incorporación de un reemplazo para ocupar ese puesto.

De acuerdo con las reglas del ‘reality’ de competencias físicas de Caracol Televisión, si un concursante debe salir por lesión, su lugar lo ocuparía el eliminado más reciente.

Recientemente se presentó la lesión de Cami en el ‘Desafío’ 2025, que llevó a que la producción anunciara su abandono del programa por recomendación médica, pues su salud impedía continuar en las pruebas.

Esto implica que el formato permite que un concursante previamente eliminado regrese al juego para completar la vacante dejada por un lesionado, asegurando así que el número de participantes permanezca constante durante la competencia.

El mecanismo se emplea como fórmula de reemplazo inmediato para mantener la dinámica de los equipos. Esto permite que el programa continúe sin alterar su estructura ni número de participantes por equipo.

Así, cuando un participante del ‘Desafío’ abandona por lesión, la producción suele dar cabida a un eliminado reciente para ocupar su lugar y dar continuidad a la competencia.

¿Quién es Juan Andrés Díaz, del ‘Desafío’?

Juan Andrés Díaz es un participante destacado del ‘Desafío’, emitido por Caracol Televisión. Originario de Andes, Antioquia, tiene 29 años y se desempeña como entrenador personal y modelo.

Actualmente, cursa estudios en Licenciatura en Educación Física, lo que complementa su pasión por el deporte y el bienestar físico. Su vínculo con el mundo del fitness también se refleja en su familia: su padre, luego de su retiro, abrió un gimnasio en Barranquilla, inspirando a Juan a seguir sus pasos en el ámbito deportivo.

Juan arrancó en el equipo Alpha, donde demostró habilidades físicas destacadas hasta pasar por Omega y luego Gamma. Su participación ha sido notable, no solo por su rendimiento en las pruebas, sino también por su actitud estratégica y su capacidad para adaptarse a las dinámicas del juego.

Además, ha compartido en redes sociales que ya conocía a Katiuska, otra participante, antes de ingresar al programa, lo que añade una capa de complejidad a sus interacciones dentro del ‘reality’.

El perfil de Juan Andrés Díaz destaca por su combinación de destrezas físicas, formación académica y una personalidad que aporta dinamismo al grupo. Su presencia en el programa ha captado la atención de la audiencia, consolidándose como uno de los competidores más completos de esta temporada.

* Pulzo.com se escribe con Z