Las emociones estuvieron a flor de piel este martes 28 de octubre con la salida de un nuevo concursante de ‘Masterchef Celebrity Colombia’. Solo quedan ocho participantes, por lo que la competencia es cada vez más exigente.

En esta oportunidad, los famosos que estaban en riesgo eran Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Ricardo Vesga, quienes no lograron convencer al jurado en las pruebas de la semana.

De esta manera, el primero en pasar, de manera voluntaria, fue Raúl Ocampo, quien se arriesgó con un ceviche con leche de tigre y, aunque el chef Jorge Rausch le recomendó más sal y acidez en su plato, pasó la prueba de fuego.

Por su parte, Ávila presentó su plato como ‘Trilogía naranja para mamá’ con el cual recibió elogios por su presentación y su sabor, aunque la mexicana Belén Alonso le dijo que le sabía a grasa.

Vesga y Sabino le apostaron al pollo; sin embargo, las apreciaciones preliminares se inclinaron por la preparación de la cantante y Rausch la envió al balcón antes de la deliberación.

¿Quién salió de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ hoy 28 de octubre?

Luego de la deliberación en secreto del jurado, la tensión se apoderó del set y finalmente se anunció que el actor Ricardo Vesga fue el eliminado y, por lo tanto, no pudo ingresar al ‘top’ 8 del concurso.

Vesga abandonó la cocina luego de presentar unos ‘crepes’ que, aunque tenían un buen sabor, no alcanzaron el nivel exigido por los jurados y fueron tomados como simples. El participante había conseguido mantenerse entre los competidores gracias a su constancia y simpatía, convirtiéndose en uno de los más queridos de la temporada.

Sin embargo, en esta ocasión su preparación fue calificada por los chefs como técnicamente insuficiente, lo que marcó su despedida del programa. El actor recibió muestras de cariño por parte de sus compañeros, quienes manifestaron tristeza por su salida y destacaron su papel en el grupo durante las semanas previas.

¿Cuál es el top 8 de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025?

Con esta eliminación, ‘MasterChef Celebrity’ se acerca a su etapa final, donde cada reto se vuelve decisivo. La competencia ahora entra en una fase de máxima exigencia, en la que solo los mejores lograrán mantenerse.

Entre los participantes que buscan el tan anhelado título se encuentran: Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Diego Alexander Gómez (Pichingo), Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Michelle Rouillard y Raúl Ocampo.

